HABER

Akrabasını 17 kez bıçaklayarak öldüren B.K.'nin annesi: Gönül ilişkimiz vardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 17 yaşındaki B.K.'nin, annesi H.K.'ye cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiği gerekçesiyle akrabası Ramazan Demir'i (38) 17 kez bıçaklayarak öldürdüğü olayda ilginç bir gelişme yaşandı.

Akrabasını 17 kez bıçaklayarak öldüren B.K.'nin annesi: Gönül ilişkimiz vardı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 17 yaşındaki B.K.'nin, annesi H.K.'ye cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiği gerekçesiyle akrabası Ramazan Demir'i (38) 17 kez bıçaklayarak öldürdüğü olayda ilginç bir gelişme yaşandı. Anne H.K. polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde, öldürülen Ramazan Demir ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyledi.
Bayramiç ilçesinde dün saat 02.30 sıralarında Camikebir Mahallesi, Garaj Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre B.K. annesi H.K.'ya cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i 17 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'RAMAZAN DEMİR'İ SEVİYORDUM, 2 AYDIR GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI'
Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne H.K.'nin ifadesine başvuruldu. H.K.'nin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde, Ramazan Demir ile 2 aydır gönül ilişkisi olduğunu söylediği ortaya çıktı. H.K. ifadesinde, "Ben Ramazan Demir'i seviyordum. Akrabamız olduğu için o da evimize rahatlıkla girip çıkıyordu. Son gün geldiğinde de görüştük. Fakat son görüşmemizde sadece konuştuk. Daha önce de ilişkide bulunduk" dedi.
Öte yandan eşi 2 yıl önce vefat eden H.K.'nin, olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından, 'Zamanla ipin ucunu bırakıyor insan, kime sabır göstereceğini, kimden vazgeçeceğini, kime sen benimsin ve kime sen bilirsin, diyeceğini de zaman ile anlıyor' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen B.K.'nin ifadesinde ise "Annemi daha önce Ramazan Demir'le aynı yatakta gördüm fakat kendimi dizginledim. Ramazan Demir'i de bu olaydan sonra uyardım. Fakat Ramazan Demir bu uyarılarımı dikkate almadı. Beni tersledi. Ben de şuurumu kaybederek bu olayı yaptım" dedi.
Ramazan Demir'in cenazesi ise bugün Bayramiç ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Akrabasını 17 kez bıçaklayarak öldüren B.K.'nin annesi: Gönül ilişkimiz vardı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Mahkeme çıkışı kavga: 2 yaralıMahkeme çıkışı kavga: 2 yaralı
Kiraladıkları evde esrar üreten 2 kişi tutuklandıKiraladıkları evde esrar üreten 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.