Akrabasının cenazesinde tabancayla vurularak öldürüldü

Hakan KABAHASANOĞLU/GÖRELE (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Görele ilçesinde, bir akrabasının cenaze namazına katılan Faik Sinirlioğlu, cami avlusunda husumetlisi H.A.'nın silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.
Olay, ilçenin Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde meydana geldi. İlçede bir akrabasının cenaze törenine katılan Faik Sinirlioğlu, ile aralarında husumet olduğu öne sürülen H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. belinden çıkardığı tabancayı Faik Sinirlioğlu'na yönelterek ateş etti. Yaralanan Sinirlioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sinirlioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!
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