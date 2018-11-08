HABER

Akrabasının cenazesinde tabancayla vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 20:51 | Son Güncelleme

GİRESUN’un Görele ilçesinde, bir akrabasının cenaze namazına katılan Faik Sinirlioğlu, cami avlusunda husumetlisi H.A.'nın silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.  Olay, ilçenin Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde meydana geldi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GÖRELE (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Görele ilçesinde, bir akrabasının cenaze namazına katılan Faik Sinirlioğlu, cami avlusunda husumetlisi H.A.'nın silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, ilçenin Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde meydana geldi. İlçede bir akrabasının cenaze törenine katılan Faik Sinirlioğlu, ile aralarında husumet olduğu öne sürülen H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. belinden çıkardığı tabancayı Faik Sinirlioğlu'na yönelterek ateş etti. Yaralanan Sinirlioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sinirlioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Kazı kazandan 5 milyon dolar kazandı, aynı gün şans iki kez daha yüzüne güldüKazı kazandan 5 milyon dolar kazandı, aynı gün şans iki kez daha yüzüne güldü
Eski savcı Sarıkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediEski savcı Sarıkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı iddiası

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı iddiası

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!

Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

Cinsel istismar sanığı kararı duyunca intihara kalkıştı

Cinsel istismar sanığı kararı duyunca intihara kalkıştı

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Gören şaşıp kaldı! Arabadan 3 kadın, 3 erkek, 5 koyun çıktı

Gören şaşıp kaldı! Arabadan 3 kadın, 3 erkek, 5 koyun çıktı

Avukatın çorbasına zehir kattılar! Sonrası daha da korkunç

Avukatın çorbasına zehir kattılar! Sonrası daha da korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.