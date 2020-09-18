Akrabasının eşini darp ederek parasını alan 2 şüpheli yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde girdikleri evde akrabalarının eşini darp ederek kolunu kıran ve evde bulunan 85 bin TL’yi akıp kaçan şüpheliler yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Eylül günü Muradiye ilçesinde meydana gelen ’Nitelikli Yağma’ olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince mağdur B.Ö.’nün müracaatının alındığı belirtildi. Muradiye ilçesinde ikamet ettiğini, eşi E.Ö.’ün araç alım/satımı işleriyle uğraştığını ifade eden B.Ö., eşinin Van merkezde bulunduğu bir gece ikametinde iki çocuğuyla birlikte bulundukları esnada, yüzlerinde eşarp ve kar maskesi bulunan 2 şahsın geldiğini beyan etti. Gelen şahısların, eşi tarafından satışı yapılan bir araca ait olan 85 bin TL’yi istediklerini ve parayı vermek istemediğini söyleyince de darp edilerek kolunu kırdıklarını dile getiren B.Ö., şahısların parayı alıp ikametten ayrıldıklarını söyledi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince alınan bilgiler çerçevesinde şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik mahalle ve sokak çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin, mağdurun eşinin akrabaları olan Ercan Ö. ve F.Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonla ikametlerinde yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi. F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ercan Ö. ise ’Nitelikli Yağma’ suçundan tutuklandı.

