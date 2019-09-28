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'Akran zorbalığına maruz kalan çocuklar intiharın eşiğine geliyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

UZMAN Pedagog İshak Orhan, 13-18 yaşları arasındaki çocuklarda 'akran zorbalığı' görüldüğünü, bunun da çocukları intiharın eşiğine getirdiğini söyledi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- UZMAN Pedagog İshak Orhan, 13-18 yaşları arasındaki çocuklarda 'akran zorbalığı' görüldüğünü, bunun da çocukları intiharın eşiğine getirdiğini söyledi. Orhan, ''Akran zorbalığı 13- 18 yaş aralığındaki gençlerin arkadaşlarının zorlamalarıyla her türlü yanlışa itilmeleridir. Özellikle bu yaşlardaki gençler zayıf mizaçlı kişilerse arkadaşları bunu kullanıp, onları hizmetçileri gibi kullanıyorlar. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptıklarını ve sanal alemde kimlerle bağlantı içerisinde olduklarını kontrol etmeliler. Aksi takdirde akran zorbalığına maruz kalan çocuklar intiharın eşiğine gelmektedir. Bunun örneklerini görmekteyiz" dedi.

Özellikle zayıf mizaçlı gençlerin bu tür zorbalıklara maruz kaldığını belirten İshak Orhan, "Akran zorbalığı özellikle 13-18 yaş arası gençlerimizin arkadaşlarının baskısı altında, arkadaşlarının zorlamalarıyla her türlü yanlışa itilebilmeleridir. Özellikle bu yaşlardaki gençler zayıf mizaçlı iseler, güçlü bir kişilik oluşturulamıyorsa, geçmişindeki yaşantılar bu çocuklarda başarısızlık, özgüven eksikliği, içine kapanma gibi duygular geliştirmişse arkadaşları bunu çok iyi kullanıyor. Bunlara hizmet ettiriyorlar, hizmetçileri gibi kullanıyorlar. Ödevlerini bunları yaptırtıyorlar, alışverişini bunlara yaptırtıyorlar, birileri dövülecekse bunlara dövdürtüyorlar, zorla sigara içirtiyorlar. Bunlarda onlardan kopmamak için onların her dediğini yapmak zorunda kalıyorlar. Onları öyle bir tehdit ediyorlar ki onların baskısı altında onların dediği her şeyi yapmak zorunda kalıyorlar. Onların dediğini yapmazlarsa o zamanda sanal olarak, sosyal medyadan bu tür gençleri sürekli zorluyorlar. Bunları gönderdikleri mesajlarla taciz ediyorlar"dedi.

'İNTİHARIN EŞİĞİNE GELEBİLİYORLAR'

Akran zorbalığına maruz kalan gençlerin intiharın eşiğine geldiklerine de dikkat çeken İshak Orhan, "Çocuklarımızda ciddi anlamda agresiflikler, sinirlilikler, içine kapanmalar oluşmaya başlamış ise bu durumda anne-babalar bunu fark edip, bu sorunla ilgilenmeleri gerekir. Anne-baba çocuklarını takip etmeleri halinde çocukların iyileşmeleri, bu sorunların çözümü daha kolay olacaktır. Aksi takdirde bu zorbalıklar sonucu çoçuklarımız sindirilmiş olacak hatta intiharlara kadar varan vakalarla karşılaşabiliyoruz. Tüm dünyada var olan bir sorun ancak bizim ülkemizde daha az. Ama ciddi boyutlarda olduğunu söyleyebilirim. Gençlerimizin yüzde 20'si akran zorbalığı ile karşı karşıyalar. İntiharlara kadar giden vakalar var. Bunlar sonradan ortaya çıkıyor. Çocuklarımızın ne yaptığı, ne ettiği, kimlerle arkadaşlık kurdukları bunların önceden tespit edilip anne-babalar tarafından gerekli çalışmalar yapılmalı. Okulda da öğretmenler zorba çocukları yada sindirilmiş çocukları fark edebilirler. Bu tür çocuklar derslere katılmaz, içine kapanık olur, sinirli ve agresif olur. Bu tür çocuklar rehber öğretmen tarafından tespit edilip gerekli destek verilmeli. Özellikle zorbalığa uğrayan çocuklarla konuşularak zorbalık yapan öğrenciler tespit edilmeli hem zorbalık yapan hem zorbalığa uğrayan çocuklarımız bu sıkıntılardan kurtarılmalıdır."diye konuştu.

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