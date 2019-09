'Akran zorbalığına maruz kalan çocuklar intiharın eşiğine geliyor'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- UZMAN Pedagog İshak Orhan, 13-18 yaşları arasındaki çocuklarda 'akran zorbalığı' görüldüğünü, bunun da çocukları intiharın eşiğine getirdiğini söyledi. Orhan, ''Akran zorbalığı 13- 18 yaş aralığındaki gençlerin arkadaşlarının zorlamalarıyla her türlü yanlışa itilmeleridir. Özellikle bu yaşlardaki gençler zayıf mizaçlı kişilerse arkadaşları bunu kullanıp, onları hizmetçileri gibi kullanıyorlar. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptıklarını ve sanal alemde kimlerle bağlantı içerisinde olduklarını kontrol etmeliler. Aksi takdirde akran zorbalığına maruz kalan çocuklar intiharın eşiğine gelmektedir. Bunun örneklerini görmekteyiz" dedi.

Özellikle zayıf mizaçlı gençlerin bu tür zorbalıklara maruz kaldığını belirten İshak Orhan, "Akran zorbalığı özellikle 13-18 yaş arası gençlerimizin arkadaşlarının baskısı altında, arkadaşlarının zorlamalarıyla her türlü yanlışa itilebilmeleridir. Özellikle bu yaşlardaki gençler zayıf mizaçlı iseler, güçlü bir kişilik oluşturulamıyorsa, geçmişindeki yaşantılar bu çocuklarda başarısızlık, özgüven eksikliği, içine kapanma gibi duygular geliştirmişse arkadaşları bunu çok iyi kullanıyor. Bunlara hizmet ettiriyorlar, hizmetçileri gibi kullanıyorlar. Ödevlerini bunları yaptırtıyorlar, alışverişini bunlara yaptırtıyorlar, birileri dövülecekse bunlara dövdürtüyorlar, zorla sigara içirtiyorlar. Bunlarda onlardan kopmamak için onların her dediğini yapmak zorunda kalıyorlar. Onları öyle bir tehdit ediyorlar ki onların baskısı altında onların dediği her şeyi yapmak zorunda kalıyorlar. Onların dediğini yapmazlarsa o zamanda sanal olarak, sosyal medyadan bu tür gençleri sürekli zorluyorlar. Bunları gönderdikleri mesajlarla taciz ediyorlar"dedi.