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Akranları torun severken Mustafa dede ayakkabı boyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Antalya'da ayakkabı boyacılığı yapan 80 yaşındaki Mustafa Öz, ilerleyen yaşına rağmen kimseye muhtaç olmadan ekmeğinin peşinde koşmanın huzurunu yaşıyor - Çalışma azmiyle çevresinde örnek gösterilen Öz: - "Kimseye muhtaç olmamak için yaşamım hep çalışmakla geçti. Boya sandığımı alıp, helal bir lokma için yollara düşüyorum" - "Dilenmedim, kimseden bir şey istemedim, gece gündüz ailem için çalıştım. Boya sandığımla eşimin ve çocuklarımın her ihtiyacını karşıladım"

TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'da ayakkabı boyacılığı yapan 80 yaşındaki Mustafa Öz, kimseye muhtaç olmadan ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kışla Mahallesi'nde yaşayan Öz'ün ekmek mücadelesi, sabahın erken saatlerinde başlıyor. Omzuna aldığı yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki boya sandığıyla yola koyulan Öz, cadde ve sokakları gezerek ayakkabı boyuyor. Çalışmaktan nasır tutmuş boyalı elleriyle yorulmak bilmeyen Öz, kazandığı paraya şükrederek mesaisini tamamlıyor.

- "Elim ayağım tuttuğu sürece çalışacağım"

Öz, AA muhabirine, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okuyamadığını, ömrünü helalinden bir lokma kazanmak için geçirdiğini söyledi. Tüm zorluklara rağmen her zaman şükrettiğini vurgulayan Öz, yıllarca temizlikçi ve bekçi olarak çalıştığını dile getirdi. Hayatta hep mutlu olmayı bildiğini anlatan Öz, şöyle konuştu:

"Dilenmedim, kimseden bir şey istemedim, gece gündüz ailem için çalıştım. Boya sandığımla eşimin ve çocuklarımın her ihtiyacını karşıladım. Emeklilik yok, Devletim bana yaşlılık aylığı veriyor. Kimseye muhtaç olmamak için yaşamım hep çalışmakla geçti. Boya sandığımı alıp, helal bir lokma için yollara düşüyorum. İki çocuğumu büyüttüm. Elim ve ayağım tuttuğu sürece çalışacağım. Ne iş yaparsanız yapın, saygı duyarak, severek, hakkıyla yapın. Caddelerde eli kolu tutan, sağlığı yerinde olan o kadar boş insan görüyorum ki inanın çok üzülüyorum. Çalışın, elinizden ne geliyorsa onu yapın. Kendinizi yaşlılık psikolojisine sokmayın ve şükredin."

Esnaf Hanifi Deniz ise Mustafa Öz'ün ağır yüküne rağmen yağmurda bile çalıştığını, herkese bu çalışma azmini örnek gösterdiklerini söyledi.

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