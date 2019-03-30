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Akranları Zeynep için kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Çocuk Komitesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi - Etkinlikle öğrenciler Zeynep Esin'in adının yazılı olduğu alana karanfil bıraktı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Çocuk Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için akranları kitap okudu.

Kırklareli Halk Kütüphanesindeki "masal anlatma ve dinleme köşesi"nde düzenlenen etkinlikte, 25 öğrenci Zeynep Esin'in adının yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Ardından öğrenciler 30 dakika kitap okudu. Daha sonra masal anlatan öğrenciler, karanfil bıraktıkları alanda bir süre saygı nöbeti tuttu.

- "Bugün bir eksiğimiz var"

İl Çocuk Komitesi Başkanı Nur Nigar Özkan, burada yaptığı konuşmada, arkadaşları Zeynep Esin için bugün kitap okuduklarını söyledi.

Çok üzgün olduklarını belirten Özkan, arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.

Çocukların da haklarının olduğunu dile getiren Özkan, "Bugün bir eksiğimiz var. Bugün Zeynep Esin yok yanımızda, bir minderimiz, bir kitabımız boş kaldı. Bu yüzden çok üzgünüz. Onun için bir anma programı hazırladık bugün. Burada olmasa bile biz onu asla unutmuyoruz." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şefik Deniz de çocukların bugün arkadaşları Zeynep için büyük bir hassasiyet içerisinde olduğunu ifade etti.

"Sözün bittiği noktadayız." diyen Deniz, "Kesinlikle bu tür olayların toplumumuzda olmasını kabul edemiyoruz. Zeynep kızımıza Allah rahmet eylesin. Umuyoruz ki bu tür olaylar hiç tekrar etmesin." şeklinde konuştu.

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