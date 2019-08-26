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Akrebe kızdı 50 dekar otluk araziyi yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 20:26 | Son Güncelleme

Kayseri’de evine akrep girmesine sinirlenen kişinin bahçesindeki otları tutuşturmasıyla yayılan alevler yaklaşık 50 dekarlık arazide otları kül etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de evine akrep girmesine kızan kişinin bahçesinde yaktığı ateş, 50 dekarlık arazideki otları da küle çevirdi.

İddiaya göre, Eğribucak Mahallesinde ikamet eden ve adı açıklanmayan kişi, evine akrep girdiği gerekçesiyle bahçesindeki otları ateşe verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin etrafındaki otluk araziye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 50 dekar alandaki otlar yandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eğribucak Kayseri yangın

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