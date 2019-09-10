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Akrebin soktuğu bebek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akrebin soktuğu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Yanaloba Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akrebin soktuğu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Yanaloba Mahallesi’nde yaşandı. Evde yatan 2 yaşındaki Aysel’in bağırması üzerine yanına giden aile fertleri, bebeği akrebin soktuğunu fark etti. Aile kendi imkanlarıyla bebeği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Minik Aysel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, bebeğin akrep sokması sonucu öldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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