Akrebin zehri Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacak

Korkmaz, akrep zehrinin ilaç sektörüyle ilgili ticari bir işe dönüşmesi fikrinin, Şirketortağım Melek Yatırımcı Ağı üyelerinden Emine Sabancı Kamışlı’ya ait olduğunu bildirdi.

Albila Genel Müdürü Sedef Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de iş birlikleriyle girişimlere destek vererek projelerin hayata geçirilmesinde ilk ve öncü örneği olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Akrep zehrinin, Türkiye'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle" katkı sunması beklenirken, ünlü İngiliz yayını Financial Times da Albila'nın heyecan uyandıran faydalı iş fikri ve hikayesini sayfalarına taşıdı.

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İlaç sanayisinde kullanılan ve litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan akrep zehri, Türkiye'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle" katkı sağlayacak.

Akrep zehrinin, akrep sokmalarına karşı antiserum üretiminde kullanıldığını anlatan Korkmaz, "Bunun yanı sıra hayvan zehirleri tıp araştırmalarında yoğunlukla Ar-Ge amaçlı kullanılmaktadır. Akrep ve yılan zehirleri ilaç endüstrisi için oldukça kıymetli maddelerdir. Pazarın büyüklüğünü ifade edebilmek oldukça güç." diye konuştu.

Albila olarak bakıldığında, ticarileşme sürecinde hızlı ve disiplinli ilerlemelerinde yatırımcılarının köklü tecrübeleri ve yurt dışı ilişkilerinin etkili olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Halihazırda iş dünyasının değerli 40 yatırımcısı ve KOSGEB destekleri ile toplam yatırımımız bugün itibarıyla 20 milyon TL olmuştur. Uzun vadeli hedeflerimiz nedeniyle yatırımlarımız devam ediyor. Örneğin, bu aşamada serum testlerimizin optimizasyonu için kullandığımız atlar edindik. Buna benzer çeşitli süreçleri yürütüyoruz ama elbette tamamını açıklamamız şimdilik doğru olmaz."

- "Financial Times'ta yer almak hepimizi gururlandırdı"

Sedef Korkmaz, Financial Times'ta yer alan haberin, Albila ve Şirketortağım aileleri için son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, "Financial Times'ta yer alabilmek hepimizi gururlandırdı. Londra'daki finans çevrelerinden aldığımız yorumlar Türkiye'miz adına bizi daha da gururlandırdı. Türkiye hakkında çıkan son derece pozitif bir makale olarak değerlendirilmiş." dedi.