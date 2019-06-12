"Akreditasyon ticaretimizin lokomotif aracıdır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB Başkanı) Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin akreditasyon sürecinin Gümrük Birliği süreciyle hızlandığını belirterek, "Gümrük Birliğinin bir gereği olarak akreditasyon kurumumuzu kurduk. Bugün Avrupa kıtasında, Avrupa liginde ilk 6'da gelen ve Avrupa'nın en önemli akreditasyon kurumuna sahip ülkesi durumundayız." dedi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Dünya Akreditasyon Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe, Kaymakcı'nın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, TÜRKAK Genel Sekreter Vekili Orbay Evrensevdi ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, dünyada uluslararası ticaretin gün geçtikçe arttığı ve önem kazandığı süreçte, akreditasyonun ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasında ne kadar önemli bir araç olduğunun topluma, kamuoyuna ve firmalara hatırlatılmasını amaçladıklarını belirtti.

Faruk Kaymakcı, "Akreditasyon bir bürokrasi değil, firmalara güçlük ve masraf çıkarmak değil, tam tersine ticareti kolaylaştırmak ürünlerimize güveni artırmak ve kullanıcılarımızı korumak." ifadesini kullandı.