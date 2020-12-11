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Akrep dizisi nerede çekiliyor? Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın dizisi Akrep'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

11.12.2020 21:43 | Son Güncelleme:
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Akrep dizisi nerede çekiliyor? Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın dizisi Akrep'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

Evrim Alasya ve Demet Akbağ'ın başrollerde oynadığı Akrep dizisi 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in nerede çekildiği de merak konusu oldu. İstanbullu Gelin dizisindeki konak Akrep dizisinde de kullanıldı. Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini anlatan Akrep dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı. Peki Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Akrep dizisi hakkında tüm bilgiler.

Başrollerinde Evrim Alasya ve Demet Akbağ'ın rol aldığı dizinin kadrosunda: Bekir Aksoy, Başak Daşman, Yusuf Çim, Beril Pozam, Esila Umut, Taha Boran Özbek, Aslı Melisa Uzun, Müge Su Şahin, Demet Gül, Ahsen Türkyılmaz gibi birbirinden başarılı ve sevilen isimlerin yer aldığı Akrep dizisi çarpıcı konusuyla beğeni topladı.

Canlandırdığı Ferda Kendirci ile ekranın en çok konuşulacak rolüne imza atmaya hazırlanan Evrim Alasya, Akrep’te geçmiş günahların intikamını almaya yeminli, son derece hırslı bir karakterde yer alıyor.
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Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı, Gökçen Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği Akrep’te Demet Akbağ’ın canlandırdığı Perihan Emgen’le kıyasıya bir iktidar savaşına tutuşacak Ferda Kendirci, ölümcül zekası ve manipülasyon becerisi ile diziye damga vurdu.
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AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekimler devam eden Akrep dizisinin, bazı sahneleri ise İstanbul'da Büyükçekmece gölünde devam ediyor. Beykoz'da bulunan eski bir kundura fabrikasının da film platosu olarak kullanıldığı ve dizinin iç mekan çekimlerinin burada yapıldığı aktarıldı. Ayrıca dizinin bazı sahnelerin de Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki dizi platolarında çekildiği kaydedildi. İstanbullu Gelin'de kullanılan köşk de Akrep dizisinin seti oldu.

Evrim Alasya Akrep setinden paylaştıEvrim Alasya Akrep setinden paylaştı

Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta yapıyor. 1441 Production adına İrfan Şahin ise dizinin yapımcılığı üstlendi.
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AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.
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Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

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