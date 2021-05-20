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Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Göğsünden kurşun yiyen Efe ölüyor mu?

20.05.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Star TV'nin sevilen dizisi Akrep, her Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin son bölümünde Ferda, Ahmet’in otel odasında kendisini aldattığını Efe’den öğrenince soluğu otelde almıştı. Peki Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Göğsünden kurşun yiyen Efe ölüyor mu?

Star TV'nin sevilen dizisi Akrep, geçtiğimiz hafta verdiği aranın ardından bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam edecek. Her Perşembe saat 20:00'da yayınlanan dizi izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Ferda, Ahmet’in otel odasında kendisini aldattığını Efe’den öğrenince soluğu otelde almıştı. Peki Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (22. BÖLÜM)

Akrep dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (22. BÖLÜM)

Akrep dizisinin yayınlanan yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (21. BÖLÜM)

Akrep dizisinin son bölümünde Ferda, Ahmet’in otel odasında kendisini aldattığını Efe’den öğrenince soluğu otelde almıştır. Ahmet ve Duru’yu odada yakalayıp ortalığı birbirine katar. Ahmet’in düğün arifesinde yaptığı bu hareket, ikilinin arasındaki güveni tarumar etmiştir ve Ferda, Ahmet’le ipleri koparmaya karar verir. Perihan, hastalığın son evresinde olduğunu ve kurtuluş umudu olmadığını öğrenince geride ailesine göz kulak olacak ve şirketi iyi şekilde idare edecek birine ihtiyaç duymaktadır. Perihan, hem ailesini canı pahasına koruyacak hem de onları Ahmet’ten uzak tutacak ismin sonunda Ferda olduğuna karar verir.

Aras, Ahmet ve Duru’yu otelde görmesinin ardından Emgen Malikanesi’ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can’ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir. Perihan duyduklarına inanamaz fakat otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi oldukça sert olur. Diğer yandan Aras, Ahmet’i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem’den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında hiç beklenmeyen bir yakınlaşma gerçekleşecektir.

AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ (22. BÖLÜM)

Akrep dizisinin yayınlanan yeni bölüm önizlemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Star TV Akrep dizisi
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