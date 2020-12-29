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Akrep dizisine flaş transfer! Bestemsu Özdemir hangi rolde oynayacak?

29.12.2020 22:05 | Son Güncelleme:
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Akrep dizisine flaş transfer! Bestemsu Özdemir hangi rolde oynayacak?

Cuma akşamları Star TV ekranında heyecanla izlenen ‘Akrep’ dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir dahil oluyor.

Yapımını 1441 Productions’ın yapımcılığını İrfan Şahin’in üstlendiği; ihanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşını STAR TV ekranına getirecek ‘Akrep’ dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

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Senaryosunu Erkan Birgören’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin dördüncü bölümde izleyiciyle buluşacak Bestemsu Özdemir, Fikret’in bir dönem ilişki yaşadığı çekici ve güzel bir kadın olan Selma karakterine hayat verecek.

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Selma’nın ortaya çıkışından Fikret ve Ferda ilişkisi nasıl etkilenecek? Ferda’nın oyunları planladığı gibi ilerleyecek mi?

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‘Akrep’ dördüncü bölümüyle cuma saat 20.00’de Star TV’de!


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