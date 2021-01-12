Akrep dizisine yeni oyuncu! Feyyaz Gümüş Akrep dizisine damga vuracak

Her bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen ‘Akrep’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir ismi dahil oldu. Başarılı oyuncu Feyyaz Gümüş ‘Akrep’in yeni bölümünde, Duru’nun çocukluk arkadaşı ve bir dönem sevgilisi olan ‘Hakan’ karakteriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
Hakan’ın gelişiyle Aras’tan beklediği adımları göremeyen Duru’nun kafası iyice karışacak. Perihan’ın ise önceden tanıdığı ve sevdiği Hakan’ın gelişiyle yüzü gülecek.
Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.
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