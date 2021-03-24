Akrep final mi yaptı? Akrep dizisinin yeni bölümü neden yayınlanmıyor?

Başrollerinde Evrim Alasya, Demet Akbağ, Çağdaş Onur Öztürk ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep dizisinin 16. yeni bölümü, 25 Mart Perşembe günü yayınlanmayacak. Akrep’in yeni bölümünün neden yayınlanmayacağına dair açıklama bekleniyor.

Akrep final mi yaptı?

Başrollerini Yusuf Çim, Çağdaş Onur Öztürk, Demet Akbağ ve Evrim Alasya’nın paylaştığı Akrep’in 16. yeni bölümü, bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin neden yayınlanmayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Sosyal medyada final yapacağı iddia edilen Akrep dizisiyle ilgili net bir bilgi bulunmadı. Diziye bu haftalık ara verildiği ifade ediliyor…

Star TV'de 25 Mart Perşembe akşamı Akrep dizisinin yerine Canavar Kamyonlar filmi yayınlanacak.

AKREP’İN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ferda delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılıyor. Ayşem’le beraber eve döndüklerinde Ahmet’le karşı karşıya geliyor. Gittikçe sabrı biten Ahmet, Ferda’ya kızının yerini söylemesi için bir gün süre tanıyor. Fikret’in ölümüyle alakalı Ferda’dan şüphe duyan Perihan, Ferda’nın serbest kalmasının arkasından karşısına çıkarak, ona şok edici bir teklif yapar.

Merve’yi geri kazanma konusunda çabalayan Ferda, Duru’yla bir araya gelerek Merve’yi köşkten göndermesi için işbirliği teklifinde bulunur. Merve’nin en hassas olduğu konu ile ilgili planını Duru’ya sunarak, ikna etmeye çalışır.

Aras, İpek’i görmek için köşkün yolunu tutar. Hakan ile Duru arasındaki tartışmaya şahit olan Aras, Hakan’la tartışır. Şahin, Aras’ın eve gelmesine tepki gösterirken, üzerine yürür. Aras da ona karşılık verince, ikili arasında büyük bir tartışma çıkar.