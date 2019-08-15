HABER

Akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Numan Serhat Şakar (39) ve Selma Şakar (33) çifti, evlerinin banyosunda akrep buldu.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Numan Serhat Şakar (39) ve Selma Şakar (33) çifti, evlerinin banyosunda akrep buldu. Akrebi kavanoza koyan Şakar çifti, sabah kalktığında akrebin yavruladığını görünce şaşırdı. Akrep ve 37 yavrusu, Ekosistemi Koruma Derneği (EKODOST) yetkililerinin yardımıyla doğaya bırakıldı.

Kuşadası'na bağlı kırsal Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Numan Serhat Şakar ve Selma Şakar, dün (çarşamba) evinin banyosunda bir akrep buldu. Zehirli akrebi kavanozun içine koyan çift, sabah kontrol ettiklerinde şaşkına döndü. Kavanozun içerisinde akrebin 37 yavru dünyaya getirdiğini gören çift, zarar görmemeleri için Ekosistemi Koruma Derneği Başkanı Bahattin Sürücü'yü arayıp yardım istedi. EKODOST üyeleri, akrep ve yavrularını uygun bir yerde doğaya saldı.

Babadan kalan bahçeli bir evde yaşadıkları için doğa ile iç içe olduklarını belirten Numan Şakar, "Akşam banyoya girdiğimde bir akrep gördüm. Öldürmek istemedim. Maşa ile akrebe zarar vermeden bir kavanozun içine bıraktım. Sabah kalktığımda ağzı kapalı olan kavanozda yavrularla birlikte 38 akrep gördüm. Durumu EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdim" dedi.

EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü de "Akrep evde 37 yavru dünyaya getirmiş. Aile bize haber verdi. Oraya giderek gerekli çalışmaları yaptık. Akrep ve yavrularını zarar vermeden kavanoz ile birlikte götürerek doğada, onlara zarar gelmeyecek bir yere bıraktık" dedi.

PARTNERÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdıÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdı
İstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyorİstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyor
Gazinin darbedildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı (2)- YenidenGazinin darbedildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

İstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyor

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Detayları ortaya çıktı! Halatla tırmandılar

Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.