Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Hayat Bilgisi'nin güler yüzlü Fidan Öğretmeni son yolculuğuna uğurlanacak. Peki Akrep Nalan kimdir? Nereli? Şarkıları nelerdir? Hayat Bilgisi'nin Fidan Hocası Akrep Nalan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Akrep Nalan hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için yerdik...

AKREP NALAN KİMDİR?

Akrep Nalan lakaplı, Füsun Nalan Açın, 26 Nisan 1954 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokul öğrenimini Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972 ile 1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalışmıştır. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmalarına da katılmıştır.

Akrep Nalan, Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik de yapmıştır.

AKREP NALAN ŞARKILARI NELERDİR?

Ünlü sanatçının Karlar Düşer, Aşiyan, Kolay Mı, Halikarnas, Sarhoş, Güneşlerime Kar Yağdı gibi sevilen çok sayıda şarkısı vardır.

DİSKOGRAFİ:

Dağ Çiçeği - 1991

Zil Zurna Sevdalar - 1994

AKREP NALAN'IN VİDEO KLİPLERİ:

1991: Karlar Düşer

1991: Halikarnas

1991: Kolay Mı?

1991: Sarhoş

1991: Aşiyan

1991: Çağır Beni

1991: Dağ Çiçeği

1994: Fani Dünya

1994: Hey Yavrum Hey

1994: Zil Zurna Sevdalar

1994: Güneşlerime Kar Yağdı

1994: Çocukluğum Uslansın

1994: İstemem

1994: Sende Kalsın

HAYAT BİLGİSİ'NİN FİDAN HOCASI AKREP NALAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akrep Nalan müzisyenlik kariyerinin dışında Hayat Bilgisi dizisinde de rol almıştı. Ünlü sanatçının ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

AKREP NALAN LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Füsun Nalan Açın, "Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde sık sık adı geçen Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından bu isimle çağırılmaya başlandı. Füsun Nalan Açın, ilerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Füsun Nalan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. İlerleyen yıllarda Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

