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Akrep Nalan kimdir? Nereli? Şarkıları nelerdir? Hayat Bilgisi'nin Fidan Hocası Akrep Nalan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

04.03.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akrep Nalan'ı çoğu insan bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisiyle tanımaktadır. Hayat Bilgisi dizisinde Fidan Hoca karakterine hayat veren ünlü oyuncu ve şarkıcı ile ilgili Akrep Nalan kimdir? Nereli? Şarkıları nelerdir? Hayat Bilgisi'nin Fidan Hocası Akrep Nalan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Akrep Nalan kimdir? Nereli? Şarkıları nelerdir? Hayat Bilgisi'nin Fidan Hocası Akrep Nalan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Hayat Bilgisi'nin güler yüzlü Fidan Öğretmeni son yolculuğuna uğurlanacak. Peki Akrep Nalan kimdir? Nereli? Şarkıları nelerdir? Hayat Bilgisi'nin Fidan Hocası Akrep Nalan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Akrep Nalan hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için yerdik...

Akrep Nalan kimdir? Ölüm sebebi nedir?

AKREP NALAN KİMDİR?

Akrep Nalan lakaplı, Füsun Nalan Açın, 26 Nisan 1954 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokul öğrenimini Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972 ile 1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalışmıştır. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmalarına da katılmıştır.

Akrep Nalan, Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik de yapmıştır.

AKREP NALAN ŞARKILARI NELERDİR?

Ünlü sanatçının Karlar Düşer, Aşiyan, Kolay Mı, Halikarnas, Sarhoş, Güneşlerime Kar Yağdı gibi sevilen çok sayıda şarkısı vardır.

DİSKOGRAFİ:

Dağ Çiçeği - 1991
Zil Zurna Sevdalar - 1994

AKREP NALAN'IN VİDEO KLİPLERİ:

1991: Karlar Düşer
1991: Halikarnas
1991: Kolay Mı?
1991: Sarhoş
1991: Aşiyan
1991: Çağır Beni
1991: Dağ Çiçeği
1994: Fani Dünya
1994: Hey Yavrum Hey
1994: Zil Zurna Sevdalar
1994: Güneşlerime Kar Yağdı
1994: Çocukluğum Uslansın
1994: İstemem
1994: Sende Kalsın

HAYAT BİLGİSİ'NİN FİDAN HOCASI AKREP NALAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akrep Nalan müzisyenlik kariyerinin dışında Hayat Bilgisi dizisinde de rol almıştı. Ünlü sanatçının ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Akrep Nalan kimdir? Ölüm sebebi nedir?

AKREP NALAN LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Füsun Nalan Açın, "Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde sık sık adı geçen Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından bu isimle çağırılmaya başlandı. Füsun Nalan Açın, ilerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Füsun Nalan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. İlerleyen yıllarda Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

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