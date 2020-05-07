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Akrep Nalan uyardı! Normalleşmeyin ölürsünüz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:15 | Son Güncelleme

Oyuncu ve şarkıcı Akrep Nalan, sosyal medya hesabı üzerinden normalleşme adımlarını sert şekilde eleştirdi.

Akrep Nalan uyardı! Normalleşmeyin ölürsünüz

Uzun süredir Bodrum'da sakin bir hayat süren türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Akrep Nalan, ortada normalleşmeye elverişli bir ortamın olmadığını dile getirerek, 'Kaç kişinin öleceğiyle ilgili değiller. Kendilerinin ve siyasetlerinin hayatta kalmasıyla ilgililer. Arkadaşlar normalleşmeyin. Ölürsünüz' ifadelerini kullandı.

İşte Akrep Nalan’ın instagram hesabından yaptığı o paylaşımın tamamı:

1-Axor

"Arkadaşlar normalleşmeyin. Normalleşecek bir durum yok. Ölürsünüz. Sizin ölmenizle bitmez sevdiklerinizi de öldürürsünüz. Normalleşmeyin. Binleri kendi çöküşünü ertelemek için sanki olumlu bir tablo varmış gibi bir algı yaratıyor. Algıda seçicilik yapın. Onların sizin sağlık sorunları yaşamanıza neden olacak kararlarına dahil olmayın. Siz sokağa çıkmaz, temas etmez, kendinizi ve yakınlarınızı izole ederseniz hastalıklarla karşılaşma riskiniz düşecektir. Şu ana normalleşmeye neden olacak bir tıbbi tablo yok. Ekonomik bir çöküşü durdurmak ve kendi bekalarının hasarını azaltmak isteyen muktedirler var. Kaç kişinin öleceğiyle ilgili değiller. Kendilerinin ve siyasetlerinin hayatta kalmasıyla ilgililer. Arkadaşlar normalleşmeyin. Ölürsünüz. Öldüğünüzle kalmaz, başkalarının ölümüne de neden olabilirsiniz. Oturun oturduğunuz yerde."


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dogru soylemıs. ee ne olduda vırus bıttı. yoksa bu bır buyuk oyunmu. ası bulunmadı ılac bulunmadı. vırus ortalıkta gezıyor. madem bı yere gıtmedı nıye avm ler acılıyor. duran bır vırus hemen bulasmıyacakmı. delı delı sorular
sanki biraz kilomu vermiş ????
Ağzına sağlık ablam, durum aynen böyle.
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