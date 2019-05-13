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Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

Batman’da yaşayan 8 nüfuslu Kılıç ailesi, akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam savaşı veriyor.

Batman’da yaşayan 8 nüfuslu Kılıç ailesi, akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam savaşı veriyor. İftar ve sahurlarını komşularının verdiği yiyeceklerle karşılayan aile, yetkililerden yardım bekliyor.
Batman’da kerpiç evde ikamet eden Mehmet Can Kılıç, eşi ve 6 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor. Kendisi ameliyatlı olduğu için çalışamayan felçli olan eşi de gündelik işlerde çalışan Kılıç, komşularının yardımı sayesinde iftar ve sahurlarını yapıyor. Buz dolaplarında yiyecek tek lokma olmayan ve evlerini akrep ve yılanlar saran Kılıç ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.
Maddi zorluklarla boğuşan ve hayırseverlerden yardım isteyen 6 çocuk annesi Fehime Kılıç, eşi Mehmet Can Kılıç’ın ameliyatlı olduğu için ağır işlerde çalışamadığını, kendisinin bazen gündelik işlerde çalışabildiğini belirtti. Kısmi felçli olmasına rağmen ailesinin geçimini sağlamak için günlük işler yapmaya çalıştığını belirten Fehime Kılıç, “6 tane çocuğum var, eşim çalışmıyor. Maddi durumumuz yoktur. Komşular olmazsa sahur ve iftar yapamayacağız. Yağmur yağdığı zaman evin her yerinden su damlıyor ve çocukları uyandırıyorum. 4 tane çocuğum okula gidiyor. Bazen okula aç gidiyorlar. Onların beslenmesine koyacağım yemek yok. Bazen tok, bazen de aç okula gidiyorlar. Komşular yemek getiriyorlar. Onların sayesinde yiyoruz. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istiyoruz. Yardım edeceklerden Allah razı olsun” dedi.
Yetkililerden Allah rızası için yardım istediklerini belirten baba Mehmet Can Kılıç ise, “Ev kerpiçtir, buralarda sürekli böcekler var, akrepler var, yılan var. Evin içi doludur ve gece yatamıyoruz. İlaçlama da yaptık yine de fayda etmedi. Çaresiziz ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Allah rızası için yardım eli uzatsınlar bize” diye konuştu.

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar
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