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Akrep yeni bölüm fragmanı | Ayşem ölüyor mu?

08.04.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV’nin sevilen yapımlarından olan Akrep dizisi, büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Akrep dizisinin başrollerinde usta isim Demet Akbağ’ın yanında Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi isimler yer alıyor. Dizinin son bölümünde Ferda’nın Ahmet ile ilgili olan planları işe yaradı ve Ayşem öğrendikleri karşısında tepki göstererek kaçtı. Ahmet ise Ayşem’i bulmak için Ferda’yı sıkıştırdı. Akrep dizisi bu akşamki yeni bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Akrep yeni bölüm fragmanı | Ayşem ölüyor mu?

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Akrep dizisinin merakla beklenen 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ayşem'in baygın halde yerde yattığı sahneler oldukça dikkat çekti. Peki, Akrep dizisi yeni bölüm fragmanında ne oluyor?

AKREP YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Merve, Aras sayesinde Ahmet’in elinden kurtulurken, bu defa Ayşem, Ferda’yı görmeye geldiği sırada saldırıya uğrar. Ahmet, haberi alınca Ayşem’in kaldırıldığı hastaneye koşar. Hastanede Ahmet’in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya hazır Perihan dikilir. Kızı Ayşem’den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Ahmet, Ayşem’e saldıranın cezasını en ağır şekilde keser.

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Perihan, Can’ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras’la hesaplaşmasını bir kenara bırakarak başındaki en büyük dert olan Ahmet’in ipini çekmek için Aras’a anlaşma teklif eder. Aras’ın mükafatı oğlu Can’a kavuşmak olacaktır. Perihan’ın hiç hesaplayamadığı şey ise torunu Şahin’in yapacaklarıdır.

Hakan, Duru ve Aras’ın öpüşmesinin görüntülerini ele geçirir ve görüntüleri Şahin’e karşı şantaj malzemesi olarak kullanır. Hakan, bu sayede Şahin’den para koparacağını düşünürken işler hiç de planladığı gibi gitmez. Şahin’in Hakan’la arasındaki çatışma herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.

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AKREP SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferda, Ahmet’in karanlık yüzünü kızı Ayşem’e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır. Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda’yı köşeye sıkıştırır.

Duru, Hakan’ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru’yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru’yu gizli odaya saklar. Aras’ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır! Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...

Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan’ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar’ın gelişine çok sevinir. Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan’ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.

AKREP YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

AKREP YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN


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Star TV Akrep dizisi
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