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Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Merve, Ferda'ya vuruyor!

11.03.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Merve, Ferda'ya vuruyor!

Star TV’de her hafta Perşembe günü ekranlara gelen Akrep dizisi, beğenerek takip edilen diziler arasında yer alıyor. Ferda ve Perihan arasındaki çekişmeli anlar, her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. 14. Bölüm fragmanı yayınlanan Akrep’in yeni bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yer alacak. İzleyiciler ise Akrep dizisinin yeni bölümünü araştırmaya başladı bile. Akrep yeni bölüm fragmanında ne oluyor?

Başrollerini Evrem Alasya, Bekir Aksyoy ve Demet Akbağ gibi ünlü isimlerin yer aldığı Akrep dizisi, 11 Mart Perşembe günü 20.00’de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep yeni bölümde neler oluyor?

AKREP 13. BÖLÜM ÖZET

Kızının ölümünün intikamını alan Perihan, Merve’yi eve getirerek Ferda’yı köşeye sıkıştırır. Evdeki herkesin tepkisini çeken bu olaya, özellikle Duru çok büyük tepki gösterir. Perihan’ın ise Merve’yi göndermemesi üzerine Duru hamile olduğunu ve Şahin’le evlendiğini açıklayarak herkesi şaşırtır. Şahin ve İpek’in evlilik haberi ise evdekilerin gündemine bomba gibi düşer. Duru ise hayatını tümden etkileyecek bir karar vermek zorundadır.
Ayşem ise Ferda’nın avukatı olmayı kabul eder. Ferda hapiste saldırıya uğrayınca, bu olayda Perihan’ı suçlar. Hapishanede zor günler geçiren Aras ise, Şahin’e verdiği sözü tutar. Aras’a olan öfkesi günden güne artan Duru ise Aras’ı hapishanede ziyaret eder.

akrep 13 -

AKREP 14. BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLUYOR?

Hapisten çıktığı gibi kızı Merve’yi görmek isteyen Ferda, hemen köşke gider. Perihan ise Ferda’nın Merve ile konuşmasına engel olarak Ferda’yı evden kovar. Ahmet ise kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Ahmet, Fikret’e Emgen İlaç’tan hissesini devralmak istediğini söyler.

akrep fragman

Ferda köşke geldiğinde Fikret çok sinirlenir ve Merve’ye Ferda’nın yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Merve bunu duyunca annesine karşı cephe alır. Köşkte Ferda yüzünden çıkan kavgada Merve, annesine çok sert davranarak yere iter.

AKREP 14. BÖLÜM FRAGMAN


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Star TV
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