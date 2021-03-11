Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Merve, Ferda'ya vuruyor!

Başrollerini Evrem Alasya, Bekir Aksyoy ve Demet Akbağ gibi ünlü isimlerin yer aldığı Akrep dizisi, 11 Mart Perşembe günü 20.00’de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep yeni bölümde neler oluyor?

AKREP 13. BÖLÜM ÖZET

Kızının ölümünün intikamını alan Perihan, Merve’yi eve getirerek Ferda’yı köşeye sıkıştırır. Evdeki herkesin tepkisini çeken bu olaya, özellikle Duru çok büyük tepki gösterir. Perihan’ın ise Merve’yi göndermemesi üzerine Duru hamile olduğunu ve Şahin’le evlendiğini açıklayarak herkesi şaşırtır. Şahin ve İpek’in evlilik haberi ise evdekilerin gündemine bomba gibi düşer. Duru ise hayatını tümden etkileyecek bir karar vermek zorundadır.

Ayşem ise Ferda’nın avukatı olmayı kabul eder. Ferda hapiste saldırıya uğrayınca, bu olayda Perihan’ı suçlar. Hapishanede zor günler geçiren Aras ise, Şahin’e verdiği sözü tutar. Aras’a olan öfkesi günden güne artan Duru ise Aras’ı hapishanede ziyaret eder.

AKREP 14. BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLUYOR?

Hapisten çıktığı gibi kızı Merve’yi görmek isteyen Ferda, hemen köşke gider. Perihan ise Ferda’nın Merve ile konuşmasına engel olarak Ferda’yı evden kovar. Ahmet ise kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Ahmet, Fikret’e Emgen İlaç’tan hissesini devralmak istediğini söyler.