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Akrobatik kaza kask kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 13:07 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, tepeyi tırmanırken havalanan motosikletli, arkadaşının motosikletine çarptı.

Akrobatik kaza kask kamerasında

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, tepeyi tırmanırken havalanan motosikletli, arkadaşının motosikletine çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada yerde yatan motosikletli, "İyiyim ben, çıktım mı?" dedi.
Motosiklet tutkunu 13 arkadaş Yazıköy köyünde ormanlık alanda gezintiye çıktı. Arkadaşlar bir süre sonra hızlanarak tepeyi çıkmaya başladı. Tepeyi hızla çıkarken havalanan motosikletli, kendisinden önce tepeye çıkan arkadaşının motosikletinin üzerine düştü. Düşen motosikletli arkadaşlarına, "İyiyim ben, çıktım mı?" diye sordu. Çarpışan motosikletlerde hasar oluşurken, kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Akrobatik kaza kask kamerasında

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MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."
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