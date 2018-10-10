Akromegali hastası Serap, tedavi için İstanbul yolcusu

Aslen Adıyamanlı olup Erzurum’da doğup büyüyen Serap Demir, hem 2 metrelik boyu hem de çift cinsiyetlilik olarak bilinen hermafrodit hastalığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu.
Öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceler ise hastanede kalıyor. Bu durumu kabullenemeyen anne Yadigar Demir, eşinden ayrılarak kızını yanına aldı.
Kaynak: İHA
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