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Akromegali nedir? Akromegali tedavisi mümkün mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Genellikle 40-50 yaşlarında nadir görülen ve büyüme hormonu salgılayan akromegali hastalığı tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Konuya dikkat çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş, akromegali hastalığı ve tedavisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Akromegali nedir? Akromegali tedavisi mümkün mü?

Akromegalinin büyüme hormonu salgılayan bir çeşit beyin tümörü hastalığı olduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş, akromegali hastalığının görüldüğü kişilerde seneler içinde ayakkabı numarasında artış, ellerde ve ayaklarda büyüme, yüzde kabalaşma ve şişlik, baş ağrısı, görme kaybı, kalp yetmezliği ve ölüme kadar varan ciddi sonuçlar olabileceği uyarısında bulundu.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Nadir rastlanan bir hastalık olan akromegalinin beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön lobundan çok fazla miktarda büyüme hormonu salgılanması sebebiyle ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. Esra Karakaş, tedavi edilmediği takdirde iç organlarda da önemli bozukluklara yol açabileceği gibi kanser oluşma riskini de artıracağı uyarısında bulundu.

ERKEN TEŞHİS İLE TEDAVİDE BAŞARI ORANI YÜKSEK

Uzm. Dr. Esra Karakaş, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda ise şu bilgilendirmede bulundu:

“Seneler içinde ayakkabı numarasında artış olması, ellerde sinir sıkışmasına bağlı uyuşmalar, ödem, aşırı terleme, yorgunluk, cinsel isteksizlik, eklem ağrıları, uyku apnesi hastalığın belirtileri arasındadır. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliğine yol açabilmektedir. Basit kan testleri ile tanısı kolayca konulabilmektedir. Akromegali hastalarında bazı organlarda kanser görülme ihtimali riski artmıştır. Erken tanı konulduğu takdirde akromegali hastalığında tamamen tedavi şansı vardır. Ameliyatla düzelmeyen hastalarda ise ilaç ve iğne tedavisiyle hastalık belirtileri geriye döndürülebilir. Hastalığın belirtileri oldukça yavaş ortaya çıktığından tanı genellikle hastalık başladıktan seneler sonra konulur. Tanı ne kadar geç konulursa, hastalarda tedavide başarı oranı da o ölçüde düşmektedir. Bu nedenle toplumda akromegali ile ilgili farkındalığın artması oldukça önemlidir.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sağlık Akromegali

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