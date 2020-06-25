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Aks nedir, neden kopar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 09:41 | Son Güncelleme

Sağ arka aksının kırılması sonucunda trafik kazası geçiren Alişan, ölümden döndüklerini açıkladı. Ünlü sanatçı kaza sonrasında yaptığı açıklamada, "Aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." dedi. Şarkıcı Alişan'ın geçirdiği trafik kazası sonrasında aks kopması ve kırılması konusu gündeme geldi. Peki aks nedir, neden kopar, nasıl kırılır?

Aks nedir, neden kopar?

Şarkıcı Alişan, Manisa'nın Saruhan ilçesinde trafik kazası yaşadı. Alişan'ın kullandığı cip takla atarken, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Ünlü şarkıcı kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum." diye konuştu. Alişan'ın bu açıklamalarının ardından aks nedir, nasıl kopar, kırılır, gibi sorulara yanıt aranıyor.

Aks; diğer bir adıyla dingil olarak da bilinir. Otomobil, tren gibi ulaşım araçlarında yer alan aks, kendisine bağlı tekerlek ya da makine konstrüksiyonlarında taşıdığı dişli çarkları desteklemekle görevli elemanlar için kullanılır. Aks, alnızca eğilme gerilmelerinin etkisinde kalan, burulma gerilmelerinin etkisinde olmayan yani herhangi bir güç aktarmayan destekleme elemanıdır.

Aks neden kopar?

Aks ya da dingil, taşıtın ilerlemesini sağlayan çarkları desteklemesinden ötürü burada meydana gelen bir sorun, kötü sonuçlara yol açabilir. Sürüş halindeyken aksa sert cisimlerin ifade etmesi, aks kırılmasına hatta gelen darbenin sertliğine göre aksın kopmasına neden olabilir.

Dışarıdan gelen darbeler dışında taşıtın belirtilenden fazla yüklenmesi de aks arızalarının sebebi olabilir. Aks kafasının kopması durumunda aracınız vitese geçer ancak gaz vermenize rağmen hareket sağlanamaz. Bu da frenlerin işlevini yerine getirememesine neden olabilir.

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