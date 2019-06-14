HABER

Aksa Çoruh Elektrik'ten karne hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Mayıs ayında Rize’de gerçekleştirilen “Senin Enerjin, Senin Resmin” yarışmasında öğrenciler, kendi gözlerinden enerjiyi resmetti

İSTANBUL (AA) - Aksa Çoruh Elektrik, mayıs ayında Rize’deki ortaokullarda başlattığı resim yarışmasının kazananları karne gününde açıkladı.

Aksa Elektrik açıklamasına göre, Aksa Çoruh Elektrik, Rize’de gerçekleştirdiği resim yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Mayıs ayında Rize’de gerçekleştirilen “Senin Enerjin, Senin Resmin” yarışmasında öğrenciler, kendi gözlerinden enerjiyi resmetti. Rize’de düzenlenen törene Aksa Çoruh Elektrik Rize İl Müdürü Tolga Metin, okul müdürleri, öğretmenler ve çocukların aileleri de katılarak hediyeler sahiplerine dağıtıldı.

Yarışmada Rize Kömürcüler Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi olan Nisanur Büyük birinci olurken, Rize Karasu Ortaokulundaki 5. sınıf öğrencisi Ali Mert Kuri ikinci, Küçükçayır Ortaokulundaki 7. sınıf öğrencisi olan Emine Memişoğlu ise üçüncü oldu.

Çocukları bilinçlendirmek ve içlerindeki enerjiyi bulmalarına yardımcı olmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Aksa Çoruh Elektrik Rize İl Müdürü Tolga Metin, “Yaz tatili öncesinde çocuklarımızı sevindirmek ve onların yanında olmak için bu projeye imza attık. Mayıs ayında başlattığımız projemizde yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve Rizeli çocuklarımızdan enerji dolu resimler geldi. Bu anlamda hem çocuklara, hem öğretmenlerimize, hem de velilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Aksa Çoruh Elektrik’in gerçekleştirdiği “Senin Enerjin, Senin Resmin” yarışmasında birinci olan öğrenci dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrenci tablet, üçüncü olan öğrenci bisiklet kazanırken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise Aksa tarafından hazırlanan Enerji Ansiklopedisi dağıtıldı.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Antalya’da oltaya takılan vantuz balığı şaşkınlığıAntalya’da oltaya takılan vantuz balığı şaşkınlığı
Çorum'da sağanakÇorum'da sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksa Elektrik

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.