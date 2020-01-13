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  4. Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi Adana'da çocuklarla buluştu

Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi Adana'da çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi Adana'da çocuklarla buluştu

Aksa grup şirketlerinin "Enerjimiz Yarınlara" ismiyle başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesinin durağı Adana oldu.

Aksa Enerji açıklamasına göre, 2019'da 6 bin 500 kilometreden fazla yol kat ederek 2 bin çocuğa ulaşılan "Enerjimiz Yarınlara" kurumsal sosyal sorumluluk projesine Adana'da devam edildi.

Yüreğir ilçesinde Recep Ünlükurt Ortaokulunu ziyaret eden "Aksa Enerjimiz Yarınlara" ekibi, 111 öğrenciye enerji konusunda kapsamlı bir eğitim verdi.

Aksa çalışanları kendi faaliyet alanlarının yanı sıra enerji kaynakları, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı, enerji okuryazarlığı, temiz enerji kavramı ve enerji üretimi gibi pek çok konuyu basit bir dille anlatarak çocuklara aktardı.

Eğitimin yanı sıra öğrenciler, etkinliğe özel hazırlanan eğitici ve eğlenceli matematik oyunlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlik sonunda öğrencilere, proje için özel olarak tasarlanan Enerji Ansiklopedisi, çeşitli kırtasiye gereçleri, zeka oyunu ve sırt çantası hediye edildi.

Proje kapsamında, bu yıl sonunda 2 bin civarı öğrenciye daha ulaşılması hedefleniyor.

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