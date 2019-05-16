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Aksakal: DSP'nin kararlarına saygı gösterilmesi gerek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Herkesin, DSP'nin kararlarına da saygı göstermesi gerektiğini belirtmek isterim.

ANKARA, (DHA) - DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Herkesin, DSP'nin kararlarına da saygı göstermesi gerektiğini belirtmek isterim. Bundan sonrası 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde çıkacak sonuçlara hep birlikte bakacağız" dedi.

DSP lideri Aksakal, 12 Mayıs'ta yapılan parti meclisi toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın'ın adaylıktan çekilmesine karar verildiğini hatırlattı. Toplantıda, mevcut adaylardan birinin desteklenmesi konusunda bazı arkadaşlarının görüş bildirdiğini kaydeden Aksakal, "Bu düşünceler ve görüşlerde geniş kapsamlı olarak değerlendirildi; ancak parti meclisimizin büyük çoğunluğuyla böyle bir açıklama yapılamayacağı hususu kararlaştırıldı. Olay tamamen bundan ibarettir. Başka manalar çıkarmak olayın özüne ve doğasına da uygun değildir. Siyasette bir kesimi yok etmeye çalışmak gibi bir yaklaşım demokratik bir yaklaşım değildir. Herkesin, DSP'nin kararlarına da saygı göstermesi gerektiğini belirtmek isterim. 31 Mart seçimlerinden sonraki süreçte artık DSP, seçimlerin 31 Mart'ta kendi adına bittiğini açıklamıştır. Bundan sonrası 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde çıkacak sonuçlara hep birlikte bakacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Aksakal'ın açıklaması

Haber-Kamera: ANKARA, (DHA)

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