Aksakal: Hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde gerçekleşen mitingde hem iktidarı, hem de muhalefeti eleştirdi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ne gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, düzenlenen mitingde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partileri eleştirdi. Aksakal, “Türkiye Cumhuriyeti, bu millete sayısal lotodan çıkmadı. Dolayısıyla öyle bekaydı mekaydı hikâyesiyle milleti kandıramazlar. Buradaki herkes, bir anda tek vücut olup bize düşmanlık besleyenlerin karşısına kaya gibi dikilir ve Türkiye'nin bir tek çakıl taşını vermez. Onun için buralara hiç kimse sığınmasın. 17 senedir bu memleketi bunlar yönetiyorlar. İktidarıyla, parlamentodaki muhalefetiyle, hangisini sayarsanız sayın. İster AK Parti deyin, isterseniz CHP deyin, isterseniz MHP deyin, ne derseniz deyin. Eğer bu ülkede bir beka sorunu oluştuysa bunun birinci derecede sorumlusu bu parlamentodaki vatandaşlardır” dedi.

CHP’yi adayları üzerinden ayrıca eleştiren Önder Aksakal, şönları söyledi: