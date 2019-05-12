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Aksakal: İstanbul adayımız, adaylıktan çekilmiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir. DSP Parti Meclisi (PM) bugün yaptığı toplantıda da yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. Bundan sonra 23 Haziran seçimlerinde de sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir" dedi.
DSP Genel Başkanı Aksakal, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında parti genel merkezi önünde açıklamada bulundu. 31 Mart seçimlerinin DSP için sonuçlandığını ifade eden Aksakal, Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturulan bazı sandık kurullarını gerekçe göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını ve seçimini iptaline ve yenilenmesine karar verdiğini söyledi.

'PM YENİ ADAY GÖSTERMEME KARARI ALMIŞTIR'
"Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir" diyen Aksakal, şöyle konuştu:
"DSP Parti Meclisi (PM) bugün yaptığı toplantıda da yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. Bundan sonra 23 Haziran seçimlerinde de sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir. Bu süreçte demokrasi ve hukukun egemen kılınması en önemli beklentimizdir. Doğru olanı, kanunsuz oluştuğu YSK tarafından onaylanan sandık kurullarının ilçe seçimlerini de yapmış olduğu seçimde, 39 ilçenin de seçimlerinin yenilenmesi kararının verilmesi, kamu vicdanını bir parça da olsa rahatlatacaktır. Bu süreçte partimize yönelik ahlaki olmayan ve her kesimden gelebilen bazı mütecaviz saldırılara da maruz kaldık. Bu saldırıları tümüyle reddediyoruz ve iddia sahiplerine iade ediyoruz."
Aksakal, herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya, "Arkadaşlar açıklamamız bundan ibaret, bundan sonraki yorum sizlere ait" cevabını verdi.

'İSTANBUL'DA SEÇİM BİTMİŞTİR'
31 Mart'ta DSPnin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muammer Aydın ise adaylıktan çekildiğini söyledi. Aydın, "Partimiz başka bir aday göstermiyor. İstanbul'da seçim bitmiştir. Ekrem İmamoğlu seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır bize göre. 17 senedir 'milli irade' diyenler, sandıktan çıkan milli iradeye sahip çıkmamışlardır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. 23 Haziran’da çıkacak sonuca itibar edecekleri de gözükmemektedir. O nedenle sandık güvenliği ve hukuk güvenliği önem taşımaktadır. DSP için en önemli şey demokrasinin varlığıdır. Demokrasi varsa siyasi partiler, seçim, sandıktan çıkan milli iradeye itibar da vardır."
DSP'nin kimseyle pazarlık içinde olmadığının altını çizen Aydın, "Biz hiç kimseyle pazarlık halinde değiliz. Bizim ortak paydamız Atatürk ilkeleri. Bunları kim önceliyorsa onlarla beraber hareket ederiz. Bunları itibarsızlaştıran kim olursa olsun birlikte olmayız, olmamız da mümkün değildir. DSP’nin hiç kimseyle dirsek teması yok. Kimseden yardım alması, pazarlık yapması söz konusu değildir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Aksakal'ın açıklaması
-Aydın'ın açıklaması
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Arda ERDOĞAN- Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)-

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