Aksakal: İstanbul adayımız, adaylıktan çekilmiştir

Arda ERDOĞAN- Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir. DSP Parti Meclisi (PM) bugün yaptığı toplantıda da yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. Bundan sonra 23 Haziran seçimlerinde de sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında parti genel merkezi önünde açıklamada bulundu. 31 Mart seçimlerinin DSP için sonuçlandığını ifade eden Aksakal, Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturulan bazı sandık kurullarını gerekçe göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını ve seçimini iptaline ve yenilenmesine karar verdiğini söyledi.

'PM YENİ ADAY GÖSTERMEME KARARI ALMIŞTIR'

"Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir" diyen Aksakal, şöyle konuştu:

"DSP Parti Meclisi (PM) bugün yaptığı toplantıda da yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. Bundan sonra 23 Haziran seçimlerinde de sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir. Bu süreçte demokrasi ve hukukun egemen kılınması en önemli beklentimizdir. Doğru olanı, kanunsuz oluştuğu YSK tarafından onaylanan sandık kurullarının ilçe seçimlerini de yapmış olduğu seçimde, 39 ilçenin de seçimlerinin yenilenmesi kararının verilmesi, kamu vicdanını bir parça da olsa rahatlatacaktır. Bu süreçte partimize yönelik ahlaki olmayan ve her kesimden gelebilen bazı mütecaviz saldırılara da maruz kaldık. Bu saldırıları tümüyle reddediyoruz ve iddia sahiplerine iade ediyoruz."