HABER

Aksakallı'nın darbecilerin elinden kurtulduğu anlar dava dosyasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:13 | Son Güncelleme

Aksakallı'nın darbecilerin elinden kurtulduğu anlar dava dosyasında FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kendisini rehin almak isteyen darbecilerin elinden kurtulduğu anların görüntüleri dava dosyasına girdi.

Aksakallı'nın darbecilerin elinden kurtulduğu anlar dava dosyasında

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kendisini rehin almak isteyen darbecilerin elinden kurtulduğu anların görüntüleri dava dosyasına girdi. Darbecilerin o gece Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan Aksakallı'yı takibe almaları ve önünü keserek derdest etmeye çalışmaları, Aksakallı'nın darbecileri püskürterek kaçış anları kamera kayıtlarında yer aldı.
Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan darbeci askerlerin yargılandığı, darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, sanıklar yönünden tek tek dijital kayıtların yer aldığı bilirkişi raporları da girdi.
BAŞINDAN BERİ TAKİP ETMİŞLER
Duruşmada, Aksakkalı'yı kaçırmaya çalışan ekibin başında olduğu iddia edilen eski Albay Fatih Yarımbaş ve diğer sanıklar, darbe girişiminden bilgileri olmadığını söyledi. Ancak, görüntü kayıtlarına göre, darbeciler, 15 Temmuz gecesi Gazi Orduevi'ndeki düğünde olan Aksakallı'yı, akşam saatlerinden itibaren takibe alıyor. Gazi Orduevi çevresinde bekleyen darbeciler, Aksakallı'nın aracıyla çıkış yapmasıyla birlikte harekete geçiyor. Darbeciler Aksakallı'nın bulunduğu aracı biri minibüs iki araçla takip etmeye başlıyor. Söğütözü Caddesi'ne gelindiği sırada harekete geçen darbeciler, Aksakallı ve eşinin içinde bulunduğu aracın önünü kesiyor. Araçlarından inen darbeciler, kapıyı açıp Aksakallı'yı indirmeye çalışıyor. Darbecilere direnen Aksakallı'nın tekme atarak darbecileri düşürdüğü an ve şoförünün geri manevra yaparak kurtulma anları görüntüde yer aldı.
AKSAKALLI O ANLARI ANLATMIŞTI
Aksakallı, mahkemeye gönderdiği ifadesinde o anları anlatarak, şöyle dedi:
"Orduevi'nden ana yola çıkışa yaklaşık 30-40 metre kala siyah renkli minibüs yanımızdan hızla geçerek, ani frenle durdu. Biz de fren yapmak zorunda kaldık. Hemen ardından sol tarafımıza da gri renkli binek bir araç yaklaştı. Araçlardan inen iki kişi benim oturduğum sağ arka kapıya doğru yöneldi. Şoförüm araçtan inmek istediğinde 'Araçtan inme, kapıları kilitle' talimatı verdim. Sağ arka camı açtım. Gelen kişiler bana hitaben, 'Komutanım, bizimle geleceksiniz, sizi götüreceğiz' dedi. Arkadaki şahsın elinde bir de silah vardı; ama silahı bana doğrultulmamıştı. Ben onlarla konuşmak isterken kolumdan çekiştirmek istediler. Bu durumu gören eşim hamle edince bu sefer eşimin kolundan çekiştirdiler. Eşimin sol kolu yaralandı. Bunun üzerine, 'Şerefsizler, durun, iniyorum, geliyorum' dedim. Bunun üzerine bu şahıslar araçtan biraz açıldılar. Sağ arka kapıyı açtım. İnecekmiş gibi yaparak önde duran şahsa tekme ile vurdum. Bunun üzerine her iki şahıs sendeledi. Şoförüm ani bir refleksle geri vitesle hareket etti, bu şahıslardan kurtulduk. Araçlardan sıyrılarak Çukurambar istikametine gittik. Kırmızı ışığı görünce yan yola atladık ve ardından tekrar Çukurambar-Bahçeli kavşağını geçerek Kirazlıdere girişindeki polis noktasına ulaştık. Kendimi tanıttım. Olayı anlattım. Polisler bize yardımcı oldu."

Görüntü Dökümü
------------------------
-Güvenlik kamerası kayıtları
-Darbecilere ait araçların orduevi çevresinde dolaşması
-Orduevi çıkışı takibe başlamaları
-Aksakallı'nın araçtan indirilmeye çalışılması
-Darbecileri tekmeleme ve aracın kaçış anı
Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

PARTNERGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlülerGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlüler
Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı 
Şehit polis Nazım Tuncer'i son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladıŞehit polis Nazım Tuncer'i son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

'Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından Fenerbahçe yönetimine sert tepki!

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler! Öyle bir...

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

Sincan cezaevi önünde dehşet! Belediye otobüsü gazi ve avukatlara çarptı

Sincan cezaevi önünde dehşet!

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.