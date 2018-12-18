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Aksakallı'nın darbecilerin elinden kurtulduğu anlar dava dosyasında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 16:17 | Son Güncelleme

Aksakallı'nın darbecilerin elinden kurtulduğu anlar dava dosyasında FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kendisini rehin almak isteyen darbecilerin elinden kurtulduğu anların görüntüleri dava dosyasına girdi.

Aksakallı'nın darbecilerin elinden kurtulduğu anlar dava dosyasında FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kendisini rehin almak isteyen darbecilerin elinden kurtulduğu anların görüntüleri dava dosyasına girdi. Darbecilerin o gece Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan Aksakallı'yı takibe almaları ve önünü keserek derdest etmeye çalışmaları, Aksakallı'nın darbecileri püskürterek kaçış anları kamera kayıtlarında yer aldı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan darbeci askerlerin yargılandığı, darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, sanıklar yönünden tek tek dijital kayıtların yer aldığı bilirkişi raporları da girdi. BAŞINDAN BERİ TAKİP ETMİŞLER Duruşmada, Aksakkalı'yı kaçırmaya çalışan ekibin başında olduğu iddia edilen eski Albay Fatih Yarımbaş ve diğer sanıklar, darbe girişiminden bilgileri olmadığını söyledi. Ancak, görüntü kayıtlarına göre, darbeciler, 15 Temmuz gecesi Gazi Orduevi'ndeki düğünde olan Aksakallı'yı, akşam saatlerinden itibaren takibe alıyor. Gazi Orduevi çevresinde bekleyen darbeciler, Aksakallı'nın aracıyla çıkış yapmasıyla birlikte harekete geçiyor. Darbeciler Aksakallı'nın bulunduğu aracı biri minibüs iki araçla takip etmeye başlıyor. Söğütözü Caddesi'ne gelindiği sırada harekete geçen darbeciler, Aksakallı ve eşinin içinde bulunduğu aracın önünü kesiyor. Araçlarından inen darbeciler, kapıyı açıp Aksakallı'yı indirmeye çalışıyor. Darbecilere direnen Aksakallı'nın tekme atarak darbecileri düşürdüğü an ve şoförünün geri manevra yaparak kurtulma anları görüntüde yer aldı. AKSAKALLI O ANLARI ANLATMIŞTI Aksakallı, mahkemeye gönderdiği ifadesinde o anları anlatarak, şöyle dedi: "Orduevi'nden ana yola çıkışa yaklaşık 30-40 metre kala siyah renkli minibüs yanımızdan hızla geçerek, ani frenle durdu. Biz de fren yapmak zorunda kaldık. Hemen ardından sol tarafımıza da gri renkli binek bir araç yaklaştı. Araçlardan inen iki kişi benim oturduğum sağ arka kapıya doğru yöneldi. Şoförüm araçtan inmek istediğinde 'Araçtan inme, kapıları kilitle' talimatı verdim. Sağ arka camı açtım. Gelen kişiler bana hitaben, 'Komutanım, bizimle geleceksiniz, sizi götüreceğiz' dedi. Arkadaki şahsın elinde bir de silah vardı; ama silahı bana doğrultulmamıştı. Ben onlarla konuşmak isterken kolumdan çekiştirmek istediler. Bu durumu gören eşim hamle edince bu sefer eşimin kolundan çekiştirdiler. Eşimin sol kolu yaralandı. Bunun üzerine, 'Şerefsizler, durun, iniyorum, geliyorum' dedim. Bunun üzerine bu şahıslar araçtan biraz açıldılar. Sağ arka kapıyı açtım. İnecekmiş gibi yaparak önde duran şahsa tekme ile vurdum. Bunun üzerine her iki şahıs sendeledi. Şoförüm ani bir refleksle geri vitesle hareket etti, bu şahıslardan kurtulduk. Araçlardan sıyrılarak Çukurambar istikametine gittik. Kırmızı ışığı görünce yan yola atladık ve ardından tekrar Çukurambar-Bahçeli kavşağını geçerek Kirazlıdere girişindeki polis noktasına ulaştık. Kendimi tanıttım. Olayı anlattım. Polisler bize yardımcı oldu."

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