Aksakallı'nın, FETÖ üyelerinin elinden kurtulduğu anların görüntüsü dava dosyasında

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler eski Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kendisini rehin almak isteyen örgüt üyelerinin elinden kurtulduğu anların görüntüleri, dava dosyasına girdi. FETÖ üyelerinin o gece Gazi Orduevi'nde düğüne katılan Aksakallı'yı takibe aldığı ve önünü keserek derdest etmeye çalıştığı, Aksakallı'nın da onları püskürtüp, kaçtığı anlar, kamera kayıtlarında yer aldı.

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan FETÖ üyelerinin yargılandığı, darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, sanıklar yönünden tek tek dijital kayıtların yer aldığı bilirkişi raporları da girdi. Duruşmada, Aksakkalı'yı kaçırmaya çalışan ekibin başında olduğu iddia edilen eski Albay Fatih Yarımbaş ve diğer sanıklar, darbe girişiminden bilgileri olmadığını öne sürdü. Görüntü kayıtlarına göre ise örgüt üyeleri, 15 Temmuz 2016 gecesi Gazi Orduevi'ndeki düğünde olan Aksakallı'yı akşam saatlerinden itibaren takibe alıyor. Gazi Orduevi çevresinde bekleyen örgüt üyeleri, Aksakallı'nın aracıyla çıkış yapması üzerine harekete geçiyor. FETÖ üyeleri, Aksakallı'nın bulunduğu aracı 1'i minibüs 2 araçla takip etmeye başlıyor. Söğütözü Caddesi'ne gelindiği sırada harekete geçen örgüt üyeleri, Aksakallı ve eşinin içinde bulunduğu aracın önünü kesiyor. Araçlarından inen FETÖ mensupları, kapıyı açıp, Aksakallı'yı indirmeye çalışıyor. Onlara direnen Aksakallı'nın tekme atarak, örgüt üyelerini düşürdüğü an ve şoförünün geri manevra yaparak, kurtulduğu anlar görüntülerde yer aldı.

AKSAKALLI O ANLARI ANLATMIŞTI

Özel Kuvvetler eski Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, mahkemeye gönderdiği ifadesinde, o anlara ilişkin şunları kaydetmişti:

"Orduevi'nden ana yola çıkışa yaklaşık 30- 40 metre kala siyah renkli minibüs yanımızdan hızla geçerek, ani frenle durdu. Biz de fren yapmak zorunda kaldık. Hemen ardından sol tarafımıza da gri renkli binek bir araç yaklaştı. Araçlardan inen 2 kişi benim oturduğum sağ arka kapıya doğru yöneldi. Şoförüm araçtan inmek istediğinde 'Araçtan inme, kapıları kilitle' talimatı verdim. Sağ arka camı açtım. Gelen kişiler bana hitaben 'Komutanım, bizimle geleceksiniz, sizi götüreceğiz' dedi. Arkadaki şahsın elinde bir de silah vardı; ama silahı bana doğrultulmamıştı. Ben onlarla konuşmak isterken kolumdan çekiştirmek istediler. Bu durumu gören eşim hamle edince bu sefer eşimin kolundan çekiştirdiler. Eşimin sol kolu yaralandı. Bunun üzerine 'Şerefsizler, durun, iniyorum, geliyorum' dedim. Bunun üzerine bu şahıslar araçtan biraz açıldılar. Sağ arka kapıyı açtım. İnecekmiş gibi yaparak önde duran şahsa tekme ile vurdum. Bunun üzerine her iki şahıs sendeledi. Şoförüm ani bir refleksle geri vitesle hareket etti, bu şahıslardan kurtulduk. Araçlardan sıyrılarak Çukurambar istikametine gittik. Kırmızı ışığı görünce yan yola atladık ve ardından tekrar Çukurambar- Bahçeli kavşağını geçerek Kirazlıdere girişindeki polis noktasına ulaştık. Kendimi tanıttım. Olayı anlattım. Polisler bize yardımcı oldu."