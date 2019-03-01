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Akşam Grubu: Kadın kadına, kadınlara özel müzik

01.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Akşam Grubu, kadınların kurduğu ve yalnızca kadınlara müzik yapan bir grup. Çoğunluğu tesettürlü kadınlardan oluşuyor. Operadan rock'a, klasik müzikten rap'e kadar çok farklı tarz müziklere yer veriyorlar. Grup, nasıl kurulduklarını ve müzikle uğraşmak isteyen kadınları nasıl teşvik ettiklerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Akşam Grubu: Kadın kadına, kadınlara özel müzik

https://youtu.be/X7kIvbEFLWE

Akşam Grubu, 'kadın kadına' ve 'yalnızca kadınlara' müzik yapmak isteyenlerin kurduğu bir müzik grubu.

Repertuvarları geniş. Operadan, rock'a, klasik müzikten, rap'e kadar birçok farklı müzik türüyle ilgileniyorlar.

Akşam Grubu'nun kurucuları Zeynep Betül Akyıldız, Sümeyre Öztürk ve Nida Bulut "Kadın kadına ve sadece kadınlara müzik yapıyoruz" diyor.

Grubun çoğunluğu tesettürlü müzisyenlerden oluşuyor, "her kadına, her müzik severe hitap ediyorlar."

"Biz ayrıştırıcı değil, birleştiriciyiz, kadınları da güçlendiren bir yönümüz var" diyor grubun kurucularından Zeynep.

Grubun kendi konserleri var. Aynı zamanda, enstrümanla yeni tanışmak isteyen veya müzik deneyimlerini paylaşmak isteyen kadınılar için de 'doğaçlama etkinlikleri' düzenliyorlar.

BBC Türkçe, Akşam Grubu'nu hem konser provalarında hem doğaçlama etkinliğinde izledi.

Haber: Çağıl Kasapoğlu / Osman Kaytazoğlu

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