Müminlerin miracı olarak kabul edilen namaz, İslam aleminin yerine getirmesi gereken en önemli ibadetlerden biridir. Kelime-i Şehadet'ten sonra İslam'ın şartları arasında ikinci sırada namaz yer alır. Allah kullarına "Sabah akşam namaz kılın." dediği için akşam namazı da tüm namazlar gibi çok önemlidir. Allah'la yakınlaşmak, dua etmek, şükretmek, tövbe etmek, Allah'ı övmek gibi niyetleri yerine getirmek için kılınan namazı doğru eda etmek gerekir. Siz de "Akşam namazı nasıl kılınır?", "Akşam namazı kaç rekat?" gibi sorulara cevap bulmak istiyorsanız akşam namazı kılınışı ile ilgili hazırladığımız bu yazımızı inceleyebilirsiniz.
Namaz saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanır. Bu saatlere göre, her ilde farklı dakikalarda ezanlar okunur. Akşam namazı saati ise güneşin batışına denk gelir.
"Akşam namazı kaçta kılınır?" sorusunun cevabı ise çok basittir. Güneşin batışından ufuktaki aydınlığın kaybolmasına kadar olan zaman diliminde, akşam namazı kılınabilir. Bu vakitte namaz hemen kılınmaya çalışılmalıdır. Çünkü akşam ve yatsı namazı arasındaki vakit oldukça kısadır.
Sabah namazından sonra en kısa farz namazı akşam namazına aittir. Akşam namazı rekatları; 3 rekat farz ve 2 rekat sünnetten oluşur. Toplamda 5 rekat olarak kılınan bu namazın önce farzı eda edilir. Ardından 2 rekat sünneti kılınır.
Bunun dışında, "Akşam namazı seferi kaç rekat kılınır?", "Seferiyken akşam namazı nasıl kılınır?" gibi sorular insanlarda kafa karışıklığına sebep olabilir. Seferi durumdayken diğer tüm namazlar 2 rekat kılınır. Ancak akşam namazı, orta namaz olduğu için 3 rekat kılınır.
Akşam namazı vakti geldiğinde tüm Müslümanlar abdest alıp namazlarını kılmaya çalışırlar. Akşam namazı orta vakitte bulunur. Dolayısıyla kılınışı diğer namazlara göre farklıdır. Akşam namazında önce 3 rekat farz namazı kılınır. Ardından, 2 rekat akşamın sünneti kılınır. Böylece, 5 rekata tamamlanır. Dilerseniz akşam namazının kılınışını ayrıntılı olarak inceleyelim.
Aslında, akşam namazının farzı diğer 4 rekat farz namazlardan farklı değildir. 3 rekattan oluştuğu için dördüncü rekat kılınmaz, onun yerine üçüncü rekatta son oturuş yapılır. Namaza başlamadan önce abdest alınır. "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya" diyerek niyet edilir. "Allahü Ekber" denir ve kollar bağlanır.
Akşam namazının sünneti 2 rekattır. Farzından sonra kılınır ancak öncesinde sünnet olmadığı için son sünnet olarak geçmez. Kılınışı tüm 2 rekat olan namazlarla aynıdır. Abdest alındıktan sonra, "niyet ettim Allah rızası için akşam namazının sünnetini kılmaya" diye niyet edilir. "Allahü Ekber" denir ve kollar bağlanır.
Kamet farz namazlarından önce cemaati namaza kaldırmak için okunur. Sünnet olan bu davranış, ezanın benzeri sözlerden oluşur. Ezandan daha hızlı okunur. Okunmadığında bir günahı yoktur. Ancak, okunursa çok sevabı olan bir sünnettir. Cuma namazı da dahil olmak üzere tüm farz namazlarından önce kamet getirilir. Ancak bayram namazı, cenaze namazı, vitir namazı gibi namazlardan önce kamet getirilmez. Kameti getirmek yalnızca erkeklere mahsustur.
**ARAPÇA VE TÜRKÇE KAMET METİNLERİ:
Arapça okunuşu: "Allâhümme Rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, ved-dereceter-refîate. veb'ashü makâmem-mahmûdeni'l-lezî va'adteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.
Türkçe anlamı: "Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin"
Kamet Nasıl Getirilir?
Allahu Ekber, Allahu Ekber
Allahu Ekber, Allahu Ekber
Eşhedü en Lailahe illallah,
Eşhedü en Lailahe illallah
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah
Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah
Hayyaala’s-salâh, Hayyaala’s-salâh
Hayyaala’l-felâh, Hayyaala’l-felâh
Kad kâmetis-Salâh, Kad kâmetis-Salâh
Allahu Ekber, Allahu Ekber
La ilahe illallah
Tesbihat, namazlardan sonra Allah'ı övmek ve onu zikretmek için bazı zikirlerin okunmasıyla yapılır. Akşam namazında okunacak dualar tesbihat için şöyledir:
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