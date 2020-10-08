Müminlerin miracı olarak kabul edilen namaz, İslam aleminin yerine getirmesi gereken en önemli ibadetlerden biridir. Kelime-i Şehadet'ten sonra İslam'ın şartları arasında ikinci sırada namaz yer alır. Allah kullarına "Sabah akşam namaz kılın." dediği için akşam namazı da tüm namazlar gibi çok önemlidir. Allah'la yakınlaşmak, dua etmek, şükretmek, tövbe etmek, Allah'ı övmek gibi niyetleri yerine getirmek için kılınan namazı doğru eda etmek gerekir. Siz de "Akşam namazı nasıl kılınır?", "Akşam namazı kaç rekat?" gibi sorulara cevap bulmak istiyorsanız akşam namazı kılınışı ile ilgili hazırladığımız bu yazımızı inceleyebilirsiniz. Akşam Namazı Ne Zaman Kılınır? Namaz saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanır. Bu saatlere göre, her ilde farklı dakikalarda ezanlar okunur. Akşam namazı saati ise güneşin batışına denk gelir. "Akşam namazı kaçta kılınır?" sorusunun cevabı ise çok basittir. Güneşin batışından ufuktaki aydınlığın kaybolmasına kadar olan zaman diliminde, akşam namazı kılınabilir. Bu vakitte namaz hemen kılınmaya çalışılmalıdır. Çünkü akşam ve yatsı namazı arasındaki vakit oldukça kısadır.

Akşam Namazı Kaç Rekat? Sabah namazından sonra en kısa farz namazı akşam namazına aittir. Akşam namazı rekatları; 3 rekat farz ve 2 rekat sünnetten oluşur. Toplamda 5 rekat olarak kılınan bu namazın önce farzı eda edilir. Ardından 2 rekat sünneti kılınır. Bunun dışında, "Akşam namazı seferi kaç rekat kılınır?", "Seferiyken akşam namazı nasıl kılınır?" gibi sorular insanlarda kafa karışıklığına sebep olabilir. Seferi durumdayken diğer tüm namazlar 2 rekat kılınır. Ancak akşam namazı, orta namaz olduğu için 3 rekat kılınır. Akşam Namazı Nasıl Kılınır? Akşam namazı vakti geldiğinde tüm Müslümanlar abdest alıp namazlarını kılmaya çalışırlar. Akşam namazı orta vakitte bulunur. Dolayısıyla kılınışı diğer namazlara göre farklıdır. Akşam namazında önce 3 rekat farz namazı kılınır. Ardından, 2 rekat akşamın sünneti kılınır. Böylece, 5 rekata tamamlanır. Dilerseniz akşam namazının kılınışını ayrıntılı olarak inceleyelim. Akşam Namazı Farzı Nasıl Kılınır? Aslında, akşam namazının farzı diğer 4 rekat farz namazlardan farklı değildir. 3 rekattan oluştuğu için dördüncü rekat kılınmaz, onun yerine üçüncü rekatta son oturuş yapılır. Namaza başlamadan önce abdest alınır. "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya" diyerek niyet edilir. "Allahü Ekber" denir ve kollar bağlanır.

Birinci Rekat: Sübhaneke duası okunarak namaza başlanır.

Euzu besmele çekilir. Ardından Fatiha okunur.

Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya bir zammı sure okunur.

"Allahü Ekber" denir ve rükuya gidilir.

Rükuda 3 kez "Sübhane rabbiyel azim" denir.

Doğrularak "Semi Allahü limen hamideh, rabbena lekel hamd" denir.

Tekbir getirerek secdeye inilir. Secdede 3 kez "Sübhane rabbiyel ala" denir. Bir kez daha secdeye gidilir.

Tekbirle ayağa kalkılır ve kollar bağlanır. İkinci Rekat: Besmele çekerek ikinci rekata başlanır.

Fatiha okunur. Ardından, Kur'an'dan bir ayet veya zammı sure okunur.

Rüku yapılır.

Ayağa kalkılır ve 2 kez secde yapılır.

Secdeden sonra oturulur.

Akşam namazında okunan sureler, farzın 2. rekatının oturuşunda yalnızca Et-Tahiyyatü'dür.

Tekbir getirilir ve ayağa kalkılır.

Kollar bağlanır. Üçüncü Rekat: Besmele çekilir ve Fatiha okunur.

Zammı sure okunmadan rüku yapılır.

Doğrulduktan sonra secdeye gidilir. 2 kez secde yapılır.

Oturarak son oturuş yapılır.

Son oturuşta sırasıyla; Et-Tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağ omza, sonra sol omza bakarak "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" denir.

Böylece akşam namazının farzı sona erer. Akşam Namazı Sünneti Nasıl Kılınır? Akşam namazının sünneti 2 rekattır. Farzından sonra kılınır ancak öncesinde sünnet olmadığı için son sünnet olarak geçmez. Kılınışı tüm 2 rekat olan namazlarla aynıdır. Abdest alındıktan sonra, "niyet ettim Allah rızası için akşam namazının sünnetini kılmaya" diye niyet edilir. "Allahü Ekber" denir ve kollar bağlanır. Birinci Rekat: Sübhaneke okunur ve Euzu besmele çekilir.

Fatiha okunur. Ardından, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya zammı sure okunur.

"Allahü Ekber" diyerek rükuya gidilir. 3 kez "Sübhane rabbiyel azim" denir.

"Semi allahü limen hamideh, Rabbena lekel hamd" diyerek ayağa kalkılır.

Tekbirle secdeye inilir. Secdede 3 kez "Sübhane rabbiyel ala" denir.

Bir kez daha secde yapılır ve tekbirle ayağa kalkılır. İkinci Rekat: Besmele çekerek ikinci rekata başlanır.

Fatiha ve Kur'an'dan bir ayet veya zammı sure okunur.

Rüku, ayağa kalkış ve 2 kez secde yaptıktan sonra oturulur.

Son oturuşta diğer namazlarda olduğu gibi Et-Tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.

Sağa ve sola selam verilir.

Akşam namazının sünneti sona erer. Akşam Namazında Kamet Nasıl Getirilir? Kamet farz namazlarından önce cemaati namaza kaldırmak için okunur. Sünnet olan bu davranış, ezanın benzeri sözlerden oluşur. Ezandan daha hızlı okunur. Okunmadığında bir günahı yoktur. Ancak, okunursa çok sevabı olan bir sünnettir. Cuma namazı da dahil olmak üzere tüm farz namazlarından önce kamet getirilir. Ancak bayram namazı, cenaze namazı, vitir namazı gibi namazlardan önce kamet getirilmez. Kameti getirmek yalnızca erkeklere mahsustur. **ARAPÇA VE TÜRKÇE KAMET METİNLERİ: Arapça okunuşu: "Allâhümme Rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, ved-dereceter-refîate. veb'ashü makâmem-mahmûdeni'l-lezî va'adteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.