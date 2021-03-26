Akşam namazı saat kaçta? Oruç kaçta açılıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

İslam’ın 5 temel şartlarından biri olan oruç ibadetinin, ruhen ve bedenen birçok faydası bulunuyor. Özellikle kandilleri oruç tutarak geçirmenin büyük sevabı bulunuyor. Akşam namazı saati ise İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar için önem arz ediyor.

AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

27 Mart Cumartesi günü İstanbul'da imsak 05:21'de, güneş ,ise 06:49'da doğacak. Akşam ezanı ise 19:30'da okuyacak. Aynı gün Ankara'da 05:09'da imsak vakti girecek. Güneş ise 06:34'te doğacak. Akşam ezanı ise 19:14'te okunacak. İzmir'de de 05:35'te imsak vakti girecek. Güneş 06:57'de doğacak, akşam ezanı ise 19:36'da okunacak.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.

Akşam namazının 3 rekat farzının kılınışı



1. Rekat



“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.