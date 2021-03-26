Akşam namazı saat kaçta? Oruç kaçta açılıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

İslam’ın 5 temel şartlarından biri olan oruç ibadetinin, ruhen ve bedenen birçok faydası bulunuyor. Özellikle kandilleri oruç tutarak geçirmenin büyük sevabı bulunuyor. Akşam namazı saati ise İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar için önem arz ediyor.
27 Mart Cumartesi günü İstanbul'da imsak 05:21'de, güneş ,ise 06:49'da doğacak. Akşam ezanı ise 19:30'da okuyacak. Aynı gün Ankara'da 05:09'da imsak vakti girecek. Güneş ise 06:34'te doğacak. Akşam ezanı ise 19:14'te okunacak. İzmir'de de 05:35'te imsak vakti girecek. Güneş 06:57'de doğacak, akşam ezanı ise 19:36'da okunacak.
Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.
Akşam namazının 3 rekat farzının kılınışı
1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.
Sübhaneke duası okunur.
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir
“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
Oturarak Ettehıyyatü okunur.
“Allah'u Ekber” denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
3.Rekat
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.
Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı
1.Rekat
Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denilerek tekbir getirilir.
Sübhanake duası okunur.
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.
“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı
1. Rekat
Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denilerek tekbir getirilir.
Sübhanake duası okunur.
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.
“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz ya da ibadet şeklinden söz etmemiştir. Bu anlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmek gerekir. Bundan dolayı müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; günah ve hataları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okumalı, kaza ya da nafile namaz eda ederek, bu fırsatları iyi değerlendirmelidirler.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasındadır. Diğer yandan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye edilir.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?
12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.