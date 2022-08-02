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Akşam şiddet uyguladı, gece uyurken katletti! Melek Yıldırım'ı öldüren caniden akılalmaz ifade: Sürekli kocasıyla konuşuyordu

02.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dün dini nikahla birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Melek Yıldırım'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren katil Ramazan Ünal tutuklandı. Ünal polise verdiği ifadede, "Sürekli kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım'' derken, Melek Yıldırım'ın 3 çocuğundan 1'inin halasında, 2'sinin ise dedesinde kaldığı belirtildi.

Olay, 1 Ağustos günü saat 02.00 sıralarında, Adana'nın Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi H.Y.'yi (29) terk eden tekstil işçisi Melek Yıldırım, 3 ay önce Ramazan Ünal ile tanıştı. Yıldırım ile Ünal, kısa süre sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Zaman içinde kıskançlık yaşayan Ünal, sık sık Yıldırım ile tartışıp, kavga etti. Ramazan Ünal, iddiaya göre, 31 Temmuz'da yeniden tartıştığı Melek Yıldırım'ı dövüp, evden ayrıldı. Yıldırım, daha sonra eve dönen Ünal'a kapıyı açmadı.

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ÇOCUKLAR, ANNELERİNİN BAŞINDA AĞLARKEN BULUNDU

Buna sinirlenen Ünal, alttaki demir şebekelerden 2'nci kattaki evin balkonuna tırmanarak, 2 çocuğu ile uyuyan Yıldırım'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Ünal, daha sonra polisi arayarak Yıldırım'ı öldürdüğünü itiraf etti. İhbarla adrese giden polis ekipleri, Yıldırım'ı kanlar içinde buldu, çocuklarının da annelerinin başında ağladığını gördü. Melek Yıldırım'ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

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''SÜREKLİ KOCASIYLA KONUŞUYORDU''

Saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan Ünal'ın, ifadesinde, "Sürekli kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Melek Yıldırım'ın 3 çocuğundan 1'inin halasında, 2'sinin ise dedesinde kaldığı belirtildi.

AKŞAM ŞİDDET UYGULADI, GECE KATLETTİ

Kızını toprağa veren acılı baba, Ramazan Ü.’nün kızına sürekli şiddet uyguladığını dile getirdi. Cumali Şahin, "Akşam kızıma şiddet uygulamış. Duydum, aradım. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi. Bir daha Melek'ler ölmesin. Kızım hep ondan kurtulmak istedi. Kurban Bayramı’nda da şiddet görmüştü. Eve gözleri mor şekilde geldi. O zaman uyardım. ‘Yaşamak her şeyden güzel, yapmayın böyle’ dedim. Psikolojik sorunları vardı. Aşırı kıskançlık yapıyordu. Ben bir baba olarak Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sesleniyorum. Bu kişi gereken cezayı alsın istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder” diye konuştu.

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*Melek Yıldırım’ın babası Cumali Şahin

(DHA)

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