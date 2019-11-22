HABER

Akşam telefonla ulaşamadığı babasını sabah ölü buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Bursa?da yalnız yaşayan Bilal Bulun (77), kendisini merak edip evine gelen oğlu tarafından ölü bulundu.

Bursa?da yalnız yaşayan Bilal Bulun (77), kendisini merak edip evine gelen oğlu tarafından ölü bulundu. Bulun'un merdivenden düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay, Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde Karamani Sokak?taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın en üst katında oturan ve tek başına yaşayan Bilal Bulun?u, dün akşam saatlerinde oğlu telefonla aradı ancak ulaşamadı. Henüz ismi öğrenilemeyen oğul, babasının yaşadığı apartmana geldi. 4?üncü kata doğru çıkarken dairenin önündeki merdivenlerde babasının kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bulun'un dün akşam saatlerinde merdivenlerden düşerek başını yere çarptığı ve hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmanda yaşayanlar olaydan ekiplerin gelmesi ile haberdar olurken, Bulun?un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
DEAŞ şüphelisi çift tutuklandıDEAŞ şüphelisi çift tutuklandı
Şehidin dede ve ninesine kahvaltı sürpriziŞehidin dede ve ninesine kahvaltı sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Dev kulüpten Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Dev kulüpten Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert erken seçim açıklaması

MHP'den çok sert erken seçim açıklaması

MİT ve Emniyet'ten Mersin'de DEAŞ'a operasyon! Liste ele geçirildi

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Liste ele geçirildi

Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında istenen cezalar belli oldu

Kritik davada istenen cezalar belli oldu

Son dakika: İstanbul'da askeri alanda yangın!

İstanbul'da askeri alanda yangın!

Kadıköy Fikirtepe’de yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Kadıköy'de yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

Antalya'da otogar tuvaletinde intihar girişimi

Otogar gece yarısı silah sesiyle yankılandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.