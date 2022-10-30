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Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu! Bir poşet dolusu balık...

30.10.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Dere kenarında 68 yaşındaki adamın yarı çıplak vaziyette cansız bedeni bulundu. Olay yerinden 500 metre yukarıda ise adamın eşyalarıyla bir poşet dolusu balığın olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemeye göre adamın suda kalp krizi geçirdiği ve 500 metre sürüklendiği düşünülüyor.

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu! Bir poşet dolusu balık...

Feci olay ilçeye bağlı Bostanbükü köyü Adalar Mahallesi’nde meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz bir şekilde yatan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 acil servisine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda yarı çıplak vaziyette dere kenarında bulunan yaşlı adamın 68 yaşındaki N.K. olduğu tespit edildi.

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BİR POŞET DOLUSU BALIK...

Öte yandan yaşlı adamın olay yerinden yaklaşık 500 metre yukarıda germe ağ ile balık tuttuğu ve eşyalarının da orada olduğu belirlendi.

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Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası şahsa ait olan elbiseleri ile bir poşet dolusu balıklara el konuldu.

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Yapılan ilk inceleme sonrası yaşlı adamın suda kalp krizi geçirdiği ve yaklaşık 500 metre sürüklendiği tahmin edilirken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Keskin’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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