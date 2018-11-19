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Aksa'nın zeytinliklerinden elde edilen yağlar sadece yoksulların

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

Kudüs Zekat Komitesi Müdürü Hamza el-Kaysi: "(Mescid-i Aksa'nın çevresindeki zeytin ağaçlarından) Elde edilen zeytinyağları sadece fakirlere verilir. Pek çok insanın alma isteğine rağmen hiçbir şekilde satılmaz" "Fakirlerin onurunu kırmamak ve incitmemek için kameralardan uzak şekilde bu yağları dağıtıyoruz" "Başta Kudüs olmak üzere Filistin'deki her ailenin buradaki zeytin ağaçlarıyla özel bir bağı var. Aksa'nın zeytinyağları sadece fakirlere gittiğinden bu konuda yoksullar zenginlerden daha şanslılar"

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT- Filistin'de Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük arazisinde yetişen zeytin ağaçlarından elde edilen yağlar sadece Kudüs'teki fakirlere dağıtılıyor.

Her yıl hasat döneminde olduğu gibi bu sene de Kudüs'teki farklı okullardan yüzlerce öğrenci, Mescid-i Aksa'nın arazisinde bulunan zeytinleri toplamak ve elde edilen yağları fakirlere ulaştırmak için seferber oldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Kudüs Zekat Komitesi Müdürü Hamza el-Kaysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin yıl boyunca Aksa'da bulunan zeytin ağaçlarıyla ilgilendiğini ve bakımını üstlendiğini belirtti.

Sekiz yıl önce bu faaliyetlere başladıklarını söyleyen Kaysi, "Elde edilen zeytinyağları sadece fakirlere verilir. Pek çok insanın alma isteğine rağmen hiçbir şekilde satılmaz." dedi.

Her yıl hasat mevsiminde, zeytinlerin toplanarak fabrikaya götürüldüğünü ve elde edilen zeytinyağlarının Zekat Komitesine kayıtlı fakirlere dağıtıldığını anlatan Kaysi, bu yıl da işgal altındaki Kudüs'te bulunan 450-500 fakir ailenin bu yağlardan istifade ettiğini aktardı.

Kaysi, bu yılki hasadın bereketli olduğunu ve her aileye 3 litre zeytinyağı dağıtıldığını ifade etti.

- Her yıl yüzlerce öğrenci zeytin toplamak için Aksa'ya geliyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hasat mevsimi başladığında Kudüs'ün farklı okullarından yüzlerce öğrencinin, çevresindeki ağaçlardan zeytin toplamak için Aksa'ya akın ettiğini söyleyen Kaysi, bu durumda yardımdan ziyade öğrencileri Aksa'da buluşturmanın ayrıca memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Birçok öğrencinin zeytinlerden elde edilen yağların fakirlere ulaştırılması dolayısıyla hasada katılmak istediğini söyleyen Kaysi, zeytin hasadına katılımın öğrenciler arasındaki en önemli gönüllülük etkinliği olduğunu dile getirdi.

- Zeytinyağları "sadece fakirlere"

Mescid-i Aksa'da 600 ila 800 civarında zeytin ağacı bulunduğunu ve bunların vakıf malı olduğundan kimsenin alma veya satma gibi hakkı olmadığını aktaran Kaysi, "Fakirlerin onurunu kırmamak ve incitmemek için kameralardan uzak şekilde bu yağları dağıtıyoruz." diye konuştu.

- Mekanın kutsallığından dolayı zeytin ağaçları ve yağları da özel

Kudüs Zekat Komitesi Müdürü Kaysi ayrıca Mescid-i Aksa'nın kutsallığından dolayı zeytin ağaçları ve yağlarının da insanlar nezdinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kaysi, "Başta Kudüs olmak üzere Filistin'deki her ailenin buradaki zeytin ağaçlarıyla özel bir bağı var. Aksa'nın zeytinyağları sadece fakirlere gittiğinden bu konuda yoksullar zenginlerden daha şanslılar." dedi.

Zekat Komitesinin faaliyetlerinin sadece zeytinyağlarının dağıtılmasıyla sınırlı kalmadığını hatırlatan Kaysi, dini bayramların yanı sıra kıyafet ve özellikle öğrencilere yönelik yardımlarda bulunduklarını aktardı.

Filistin Tarım Bakanlığı'na göre, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde meyve veren zeytin ağaçlarının sayısı yaklaşık 8,5 milyon. Bunlara ek olarak henüz meyve vermeyen 2,5 milyon zeytin ağacı daha bulunuyor.

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fakir aileler Mescid-i Aksa zeytin yağları

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