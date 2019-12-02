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Aksaray AFAD’tan Arnavutluk’a 120 çadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Arnavutluk’ta yaşanan depremin ardından ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken Aksaray İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından ülkeye 120 çadır gönderildi.Arnavutluk’ta yaşanan depremin ardından ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken Türkiye’den de birçok alanda yardım yapılıyor.

Aksaray AFAD’tan Arnavutluk’a 120 çadır

Arnavutluk’ta yaşanan depremin ardından ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken Aksaray İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından ülkeye 120 çadır gönderildi.
Arnavutluk’ta yaşanan depremin ardından ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken Türkiye’den de birçok alanda yardım yapılıyor. Bu kapsamda Aksaray AFAD Müdürlüğü tarafından Arnavutluk’a 16,5 metrekare olmak üzere toplam 120 çadır kent çadırı gönderildi.
Konuyla ilgili bilgiler veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, Türkiye’nin yardım konusunda ne zaman nerede ne olursa olsun anında müdahale ettiğini belirterek, bu örneklerden birini de Arnavutluk depreminde ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’den birçok alanda Arnavutluk’a yardım yapıldığını hatırlatan Türkmen, Aksaray’dan da 120 adet çadır kent çadırı gönderildiğini kaydetti.

Aksaray AFAD’tan Arnavutluk’a 120 çadır

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