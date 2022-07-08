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  4. Aksaray, Amasya ve Ardahan Kurban Bayramı namazı saati 2022! Diyanet’in açıkladığı 2022 bayram namazı saatleri, Aksaray, Amaya ve Ardahan Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Aksaray, Amasya ve Ardahan Kurban Bayramı namazı saati 2022! Diyanet’in açıkladığı 2022 bayram namazı saatleri, Aksaray, Amaya ve Ardahan Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

08.07.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Kurban Bayramının birinci günü. Sabah bayram namazı ile başlayacak olan güne az bir zaman kaldı. Kurban Bayramı gelmeden hemen önce bu illerde Kurban Bayramı namazı kılacak birçok kişi bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için tek tek bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte Aksaray, Amasya ve Ardahan için bayram namazı saatleri haberin devamında…

Aksaray, Amasya ve Ardahan Kurban Bayramı namazı saati 2022! Diyanet’in açıkladığı 2022 bayram namazı saatleri, Aksaray, Amaya ve Ardahan Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Aksaray, Amasya ve Ardahan illerinde ikamet eden ve farklı illerde yaşayan vatandaşların akıllarındaki ve araştırmaya devam ettiği sorunun cevabı belli oldu. Vatandaşlar bulundukları illerde kaçta bayram namazı kılınacağını araştırıyor. Diyanet tüm iller için açıklamada bulundu. Peki Aksaray, Amasya ve Ardahan Kurban Bayramı namaz saati kaç? İşte Aksaray, Amasya ve Ardahan bayram namazı saatleri!

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BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Aksaray, Amasya ve Ardahan'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Aksaray'da bayram namazı sabah saat 06.02, Amasya'da 05.49 ve Ardahan'da ise 05.20'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 18 Mart 2022 Cuma

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Ne zaman?

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