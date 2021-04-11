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Aksaray, Bayburt, Karaman iftar ve imsak vakitleri kaçta? Aksaray, Bayburt, Karaman iftar saati 2021

11.04.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı 13 Nisan'da başlıyor. Oruç tutacak olan vatandaşlar Aksaray, Bayburt, Karaman iftar ve imsak vakitleri bu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 illerin iftar ve imsak saatleri paylaşıldı. İşte, Aksaray, Bayburt, Karaman imsakiye 2021...

Aksaray, Bayburt, Karaman iftar ve imsak vakitleri kaçta? Aksaray, Bayburt, Karaman iftar saati 2021

Aksaray, Bayburt, Karaman illerinde ikamet eden vatandaşlar Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde iftar ve imsak vakitleri paylaşıldı. İşte, Aksaray, Bayburt ve Karaman'ın iftar ve sahur saatleri 2021...

AKSARAY İFTAR VE İMSAK SAATLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:38 06:04 12:49 16:29 19:25 20:45
14.04.2021 Çarşamba 04:36 06:03 12:49 16:30 19:26 20:47
15.04.2021 Perşembe 04:34 06:01 12:49 16:30 19:27 20:48
16.04.2021 Cuma 04:33 06:00 12:49 16:30 19:28 20:49
17.04.2021 Cumartesi 04:31 05:58 12:49 16:30 19:29 20:50
18.04.2021 Pazar 04:29 05:57 12:48 16:31 19:30 20:52
19.04.2021 Pazartesi 04:27 05:56 12:48 16:31 19:30 20:53
20.04.2021 Salı 04:26 05:54 12:48 16:31 19:31 20:54
21.04.2021 Çarşamba 04:24 05:53 12:48 16:31 19:32 20:55
22.04.2021 Perşembe 04:22 05:52 12:47 16:31 19:33 20:57
23.04.2021 Cuma 04:21 05:50 12:47 16:32 19:34 20:58
24.04.2021 Cumartesi 04:19 05:49 12:47 16:32 19:35 20:59
25.04.2021 Pazar 04:17 05:48 12:47 16:32 19:36 21:01
26.04.2021 Pazartesi 04:16 05:46 12:47 16:32 19:37 21:02
27.04.2021 Salı 04:14 05:45 12:47 16:33 19:38 21:03
28.04.2021 Çarşamba 04:12 05:44 12:46 16:33 19:39 21:04
29.04.2021 Perşembe 04:11 05:43 12:46 16:33 19:40 21:06
30.04.2021 Cuma 04:09 05:41 12:46 16:33 19:41 21:07
01.05.2021 Cumartesi 04:07 05:40 12:46 16:33 19:42 21:08
02.05.2021 Pazar 04:06 05:39 12:46 16:34 19:43 21:10
03.05.2021 Pazartesi 04:04 05:38 12:46 16:34 19:44 21:11
04.05.2021 Salı 04:03 05:37 12:46 16:34 19:45 21:12
05.05.2021 Çarşamba 04:01 05:36 12:46 16:34 19:46 21:14
06.05.2021 Perşembe 04:00 05:35 12:46 16:34 19:47 21:15
07.05.2021 Cuma 03:58 05:33 12:45 16:35 19:47 21:16
08.05.2021 Cumartesi 03:57 05:32 12:45 16:35 19:48 21:18

BAYBURT İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:08 05:37 12:25 16:06 19:02 20:26
14.04.2021 Çarşamba 04:06 05:36 12:24 16:06 19:03 20:27
15.04.2021 Perşembe 04:04 05:34 12:24 16:06 19:04 20:28
16.04.2021 Cuma 04:02 05:33 12:24 16:07 19:05 20:30
17.04.2021 Cumartesi 04:00 05:31 12:24 16:07 19:06 20:31
18.04.2021 Pazar 03:58 05:30 12:24 16:07 19:07 20:33
19.04.2021 Pazartesi 03:56 05:28 12:23 16:08 19:08 20:34
20.04.2021 Salı 03:55 05:27 12:23 16:08 19:09 20:35
21.04.2021 Çarşamba 03:53 05:25 12:23 16:08 19:10 20:37
22.04.2021 Perşembe 03:51 05:24 12:23 16:08 19:11 20:38
23.04.2021 Cuma 03:49 05:23 12:22 16:09 19:12 20:40
24.04.2021 Cumartesi 03:47 05:21 12:22 16:09 19:14 20:41
25.04.2021 Pazar 03:46 05:20 12:22 16:09 19:15 20:42
26.04.2021 Pazartesi 03:44 05:18 12:22 16:10 19:16 20:44
27.04.2021 Salı 03:42 05:17 12:22 16:10 19:17 20:45
28.04.2021 Çarşamba 03:40 05:16 12:22 16:10 19:18 20:47
29.04.2021 Perşembe 03:38 05:14 12:22 16:10 19:19 20:48
30.04.2021 Cuma 03:37 05:13 12:21 16:11 19:20 20:50
01.05.2021 Cumartesi 03:35 05:12 12:21 16:11 19:21 20:51
02.05.2021 Pazar 03:33 05:11 12:21 16:11 19:22 20:52
03.05.2021 Pazartesi 03:31 05:09 12:21 16:11 19:23 20:54
04.05.2021 Salı 03:30 05:08 12:21 16:12 19:24 20:55
05.05.2021 Çarşamba 03:28 05:07 12:21 16:12 19:25 20:57
06.05.2021 Perşembe 03:26 05:06 12:21 16:12 19:26 20:58
07.05.2021 Cuma 03:25 05:05 12:21 16:12 19:27 21:00
08.05.2021 Cumartesi 03:23 05:04 12:21 16:13 19:28 21:01

KARAMAN İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:44 06:09 12:53 16:32 19:27 20:46
14.04.2021 Çarşamba 04:42 06:07 12:52 16:32 19:28 20:47
15.04.2021 Perşembe 04:41 06:06 12:52 16:32 19:29 20:48
16.04.2021 Cuma 04:39 06:05 12:52 16:33 19:29 20:49
17.04.2021 Cumartesi 04:37 06:03 12:52 16:33 19:30 20:50
18.04.2021 Pazar 04:36 06:02 12:52 16:33 19:31 20:52
19.04.2021 Pazartesi 04:34 06:01 12:51 16:33 19:32 20:53
20.04.2021 Salı 04:33 05:59 12:51 16:33 19:33 20:54
21.04.2021 Çarşamba 04:31 05:58 12:51 16:33 19:34 20:55
22.04.2021 Perşembe 04:29 05:57 12:51 16:34 19:35 20:56
23.04.2021 Cuma 04:28 05:55 12:51 16:34 19:36 20:58
24.04.2021 Cumartesi 04:26 05:54 12:50 16:34 19:37 20:59
25.04.2021 Pazar 04:24 05:53 12:50 16:34 19:38 21:00
26.04.2021 Pazartesi 04:23 05:52 12:50 16:34 19:38 21:01
27.04.2021 Salı 04:21 05:50 12:50 16:34 19:39 21:02
28.04.2021 Çarşamba 04:20 05:49 12:50 16:35 19:40 21:04
29.04.2021 Perşembe 04:18 05:48 12:50 16:35 19:41 21:05
30.04.2021 Cuma 04:17 05:47 12:49 16:35 19:42 21:06
01.05.2021 Cumartesi 04:15 05:46 12:49 16:35 19:43 21:07
02.05.2021 Pazar 04:14 05:45 12:49 16:35 19:44 21:09
03.05.2021 Pazartesi 04:12 05:43 12:49 16:35 19:45 21:10
04.05.2021 Salı 04:11 05:42 12:49 16:36 19:46 21:11
05.05.2021 Çarşamba 04:09 05:41 12:49 16:36 19:47 21:12
06.05.2021 Perşembe 04:08 05:40 12:49 16:36 19:47 21:14
07.05.2021 Cuma 04:06 05:39 12:49 16:36 19:48 21:15
08.05.2021 Cumartesi 04:05 05:38 12:49 16:36 19:49 21:16

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Aksaray Bayburt Karaman

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