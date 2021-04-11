Aksaray, Bayburt, Karaman iftar ve imsak vakitleri kaçta? Aksaray, Bayburt, Karaman iftar saati 2021

Aksaray, Bayburt, Karaman illerinde ikamet eden vatandaşlar Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde iftar ve imsak vakitleri paylaşıldı. İşte, Aksaray, Bayburt ve Karaman'ın iftar ve sahur saatleri 2021...

AKSARAY İFTAR VE İMSAK SAATLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:38 06:04 12:49 16:29 19:25 20:45

14.04.2021 Çarşamba 04:36 06:03 12:49 16:30 19:26 20:47

15.04.2021 Perşembe 04:34 06:01 12:49 16:30 19:27 20:48

16.04.2021 Cuma 04:33 06:00 12:49 16:30 19:28 20:49

17.04.2021 Cumartesi 04:31 05:58 12:49 16:30 19:29 20:50

18.04.2021 Pazar 04:29 05:57 12:48 16:31 19:30 20:52

19.04.2021 Pazartesi 04:27 05:56 12:48 16:31 19:30 20:53

20.04.2021 Salı 04:26 05:54 12:48 16:31 19:31 20:54

21.04.2021 Çarşamba 04:24 05:53 12:48 16:31 19:32 20:55

22.04.2021 Perşembe 04:22 05:52 12:47 16:31 19:33 20:57

23.04.2021 Cuma 04:21 05:50 12:47 16:32 19:34 20:58

24.04.2021 Cumartesi 04:19 05:49 12:47 16:32 19:35 20:59

25.04.2021 Pazar 04:17 05:48 12:47 16:32 19:36 21:01

26.04.2021 Pazartesi 04:16 05:46 12:47 16:32 19:37 21:02

27.04.2021 Salı 04:14 05:45 12:47 16:33 19:38 21:03

28.04.2021 Çarşamba 04:12 05:44 12:46 16:33 19:39 21:04

29.04.2021 Perşembe 04:11 05:43 12:46 16:33 19:40 21:06

30.04.2021 Cuma 04:09 05:41 12:46 16:33 19:41 21:07

01.05.2021 Cumartesi 04:07 05:40 12:46 16:33 19:42 21:08

02.05.2021 Pazar 04:06 05:39 12:46 16:34 19:43 21:10

03.05.2021 Pazartesi 04:04 05:38 12:46 16:34 19:44 21:11

04.05.2021 Salı 04:03 05:37 12:46 16:34 19:45 21:12

05.05.2021 Çarşamba 04:01 05:36 12:46 16:34 19:46 21:14

06.05.2021 Perşembe 04:00 05:35 12:46 16:34 19:47 21:15

07.05.2021 Cuma 03:58 05:33 12:45 16:35 19:47 21:16

08.05.2021 Cumartesi 03:57 05:32 12:45 16:35 19:48 21:18