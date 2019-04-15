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Aksaray Belediye Başkanı Dinçer mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 13:31 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde AK Parti’den Aksaray Belediye Başkanı seçilen Evren Dinçer mazbatasını aldı.Aksaray’da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İlçe Seçim Kurulu, ardından İl Seçim Kurulu ve son olarak Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Aksaray Belediye Başkanı Dinçer mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde AK Parti’den Aksaray Belediye Başkanı seçilen Evren Dinçer mazbatasını aldı.
Aksaray’da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İlçe Seçim Kurulu, ardından İl Seçim Kurulu ve son olarak Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İtiraz sürelerinin tamamlanmasının ardından 45 bin 253 oy alarak Belediye Başkanı seçildiği kesinleşen Evren Dinçer bugün mazbatasını almak üzere AK Parti milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, teşkilat başkanı ve partililer ile birlikte Aksaray Adliyesine gitti. Başkan Dinçer, mazbatasını Aksaray Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim İlker Akkaş’tan aldı.
Belediye Başkanı Dinçer, adliyede yaptığı açıklamada, “Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Memleketimize inşallah güzel işler yapacağız” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Dinçer mazbatasını aldı

Aksaray Belediye Başkanı Dinçer mazbatasını aldı

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