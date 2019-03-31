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Aksaray Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Evren Dinçer kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Evren Dinçer kazandı.

Aksaray Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Evren Dinçer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Evren Dinçer 45 bin 40, MHP adayı Sefer Alkan 43 bin 487 oy aldı.

-Dinçer'in özgeçmişi-

1981 yılında Aksaray'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamladı. 2004 yılında Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Dinçer, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktoraya devam etmektedir. 2006 yılında Devlet Personel Başkanlığı'nda personel uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2015-2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, 2016-2018 yılları arasında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda personel dairesi başkanlıklarında bulundu. Dinçer, evli ve İngilizce bilmektedir.

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seçim 2019

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