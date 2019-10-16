HABER

Aksaray Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na asker selamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Aksaray’da Belediye Başkanı Evren Dinçer başkanlığında olağanüstü toplanan Aksaray Belediyesi Meclisi asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına destek verdi.Aksaray Belediye Meclis Üyeleri Barış Pınarı Harekatı’nın 8.

Aksaray Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na asker selamlı destek

Aksaray’da Belediye Başkanı Evren Dinçer başkanlığında olağanüstü toplanan Aksaray Belediyesi Meclisi asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına destek verdi.
Aksaray Belediye Meclis Üyeleri Barış Pınarı Harekatı’nın 8. gününde olağanüstü olarak toplandı. Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amaçlı toplanan belediye meclis üyeleri harekat kapsamında her türlü devletin ve ordunun yanında olduklarını belirterek desteklerini sundu.
Toplantıda konuşan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 30 yıldır gelen bir mücadele içerisinde olunduğunu belirterek, “30 yıldır süre gelen bir mücadele içindeyiz. Bu mücadele artık ülke sınırlarımızın dışında diğer ülkelerin sınırları içerisinde cereyan eder bir duruma geldi. Dünya konjonktürü bunu gerektiriyor. Kıtalar ötesinden gelen diğer ülkeler bizim yanı başımızda istediği gibi operasyon yaparken bizim sınırımızda komşumuz olan ve bizden doğrudan teması olup binlerce Suriyeliyi mülteci barındıran bir ülke olarak bizimde doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda bizde ordumuz bir sefere çıktı, Allah’ın izni ile buradan muzaffer şekilde ayrılacak. Ama önemli olan zayiatın az olması. Kısa zamanda bunu bitirmemiz. Buradan tüm asker ailelerine biz sabırlar diliyoruz, askerlerimize bu mücadelede başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız onlarla beraber. Bugün de bu temsili olarak topladık, bu desteğimizi de göstermek istedik. Buradan tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Duygulu günler yaşıyoruz milletçe. Hep birlikte bir arada olduğumuzu hep birlikte dünyaya göstermiş olduk. Biz hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz. Parti ayrımı gözetmeksizin, etnik gurup, etnik ayrım gözetmeksizin, din ayrımı gözetmeksizin hep birlikte Türkiyeli olduğumuzu bir kez daha vurguladık. Tüm dünyaya da bunu göstermiş bulunmaktayız. Biz de Aksaray olarak ordumuzun, milletimizin yanındayız” dedi.
Konuşmaların ardından belediye meclis üyeleri de söz alarak desteklerini sundu. Başkan Evren Dinçer ve belediye meclis üyeleri asker selamı vererek destek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Aksaray Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na asker selamlı destek

Aksaray Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na asker selamlı destek

Aksaray Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na asker selamlı destek

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
Mardin'den Barış Pınarı Harekatı'na destekMardin'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Dicle Üniversitesine Kalite Yönetim Sistem BelgesiDicle Üniversitesine Kalite Yönetim Sistem Belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye ittifakı' vurgusu!

Yargıtay'dan kırmızı bülten kararı

Yargıtay'dan kırmızı bülten kararı

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.