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  4. Aksaray’da 22 ayrı suçun firari şüphelisi operasyonla yakalandı

Aksaray’da 22 ayrı suçun firari şüphelisi operasyonla yakalandı

11.05.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 10 dolandırıcılık, 8 hırsızlık ve 4 adli olay olmak üzere 22 ayrı suçun firari şüphelisi polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray’da 22 ayrı suçun firari şüphelisi operasyonla yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Aksaray’da bilişim sistemleri kullanarak 10 ayrı kredi ve banka kartı dolandırıcılığı, ev ile iş yerinden 8 ayrı hırsızlık olayı ve 4 adli olayın firari şüphelisi olarak aranan Cumali B. (36) hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Yapılan araştırmalarda adeta şüphelinin izini süren asayiş ekipleri ilk olarak şüphelinin kullandığı özel telefon hattını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli Cumali B. asayiş ekiplerince teknik ve fiziksel takibe alındı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan takipler sonucu şüphelinin Hasas Mahallesi Hasas Caddesinde bulunan bir ikamette kaldığını belirleyen polis ekipleri evin bölgesine pusu attı. Şahsın eve geldiği esnada harekete geçen asayiş ekipleri şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Aksaray

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