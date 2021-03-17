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Aksaray'da 8 kat 40 odadan oluşan yeraltı şehri! Her şey gün yüzüne çıkacak

17.03.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da 8 kat 40 odadan oluşan yeraltı şehri! Her şey gün yüzüne çıkacak

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki 8 kat ve 40 odadan oluştuğu tahmin edilen Erdoğdu yeraltı şehri, turizme kazandırılmayı bekliyor. Yapılan açıklamada şehrin, milattan önce 4 - 8 bin yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor. Şu an 3 katı gezilebilmekte. Çalışma gerçekleştirilmesi halinde, yeraltı şehrinin nereye kadar gittiği, hangi medeniyetlerin yaşadığı gün yüzüne çıkmış olacak denildi.

Aksaray'da ilçeye bağlı Eşmekaya beldesi Erdoğdu Yaylası yakınlarında bulunan ve uzunluğu henüz tespit edilemeyen yer altı şehrinin milattan önce 4-8 bin yıllarında yapıldığı değerlendiriliyor.

Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer altı şehrinin tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığını söyledi.

SEKİZ KAT 40 ODADAN OLUŞUYOR

Burasının turizme kazandırılması halinde bölgeyi bu güzergahtaki önemli merkezlerden biri haline dönüştüreceğini dile getiren Güneş şunları kaydetti: "Yer altı şehrimiz, belde merkezinin 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bölgede bugüne kadar ciddi bir araştırma yapılmadı. Yer altı şehrinin açılan ağız bölümünden içeri fenerlerle girilebiliyoruz. Yer altı şehrinde göçükler oluşmuş, bu nedenle bazı yerlere girilmiyor. Ulaşılan odaların tavanı bir insanın eğilmeden dolaşabileceği kadar yüksek. Yer altı şehri, araştırmalarımıza göre 8 kattan ve 40 odadan oluşuyor. Şu an 3 katı gezilebilmekte. Çalışma gerçekleştirilmesi halinde yer altı şehrimizin nereye kadar gittiği, hangi medeniyetlerin yaşadığı gün yüzüne çıkmış olacak."

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Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İrfan Deniz Yaman da Aksaray'ın Kapadokya Bölgesi'nde önemli turizm merkezi olduğunu ifade etti.

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''BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILMASI LAZIM''

Bu kapsamda kentte çok fazla sayıda kültür varlığı yer aldığını belirten Yaman, "Bunlardan bir tanesi de Erdoğdu yeraltı şehri. Bu alanla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor. Hangi dönemde yaşanılıp kullanıldığı tespit edilmesi durumunda potansiyelin yükseleceği konusunda görüş birliğimiz bulunmakta. Yer altı şehrinin turizme kazandırılması bölge coğrafyası açısından çok önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

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Yöre sakinlerinden Mustafa Güdende ise binlerce yıllık tarihi bulunan Erdoğdu yer altı şehrinin, turizme kazandırılmasının hem ülkeye hem de bölge halkına katkı sağlayacağını dile getirdi.

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