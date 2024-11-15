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Aksaray'da acı olay! 18 yaşındaki genç, futbol oynarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

15.11.2024 22:09
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Aksaray'da halı sahada futbol maçı oynayan 18 yaşındaki genç, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksaray'da acı olay! 18 yaşındaki genç, futbol oynarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Olay, Aksaray'ın Sağlık Köy Yolu üzerinde bulunan bir halı sahada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı oynamaya gelen Berat Karaaslan (18), futbol maçı yaptığı esnada aniden fenalaşıp yere yığıldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karaaslan'ın yere yığıldığını gören arkadaşları ne olduğunu anlamadan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yere yığılan Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi sahada yapılan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Berat Karaaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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